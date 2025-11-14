مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری گفت: براساس برنامه هفتم سالانه ۳۵۰ هزارهکتار اراضی به سامانه نوین آبیاری تجهیز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فریبرز عباسی مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری گفت: سامانه های نوین آبیاری یکی از روش های کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد و بهره وری آب بوده که در شرایط کم آبی فعلی اجرای این سامانه ها اثر گذار است‌.

به گفته وی، تجربه ها داخلی و جهانی نشان داده که اجرای سامانه های نوین آبیاری ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش بهره وری، ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش عملکرد و کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف آب را به همراه دارد که براین اساس ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی آبی به انواع سامانه های نوین آبیاری تجهیز و توسعه داشته اند که در مدیریت مصرف بهینه آب تاثیر بسزایی دارند.

عباسی ادامه داد: طی ۳۰ تا ۳۵ سال گذشته که بحث توسعه سامانه های نوین آبیاری در کشور وجود داشت، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار از اراضی به اجرای سامانه های نوین آبیاری تجهیز شدند، همچنین علاوه بر این سطح در ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارهکتار اراضی دیگر پتانسیل توسعه سامانه های نوین آبیاری وجود دارد.

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری ادامه داد: تاکنون ۳.۲ میلیون هکتار از اراضی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز کردند و در برنامه هفتم تجهیز سالانه ۳۵۰ هزارهکتار هدف گذاری شده است، همچنین ظرفیت و پتانسیل هایی در کشور ناشی از فراهم شدن زیرساخت طی ۳ دهه گذشته داریم که حتی بیش از ۳۵۰ هزارهکتار اراضی در سال به سامانه ها مشروط بر تعیین منابع مالی تجهیز کند، همچنین در سنوات گذشته برخی سال ها ۲۰۰ هزارهکتار به سامانه های نوین تجهیز شدند.

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری با اشاره به اعتبارات مورد نیاز برای اجرای سامانه های نوین آبیاری بیان کرد: در برنامه هفتم سالانه ۳۵۰ هزارهکتار هدف گذاری شده است که اگر بخواهیم سطح باقی مانده را با اعتبار دولت انجام دهیم، ۵۰ همت اعتبار نیاز داریم، اما کنار اعتبارات دولت به ظرفیت های بخش خصوصی و مردم متوسل شدیم.

این مقام مسئول گفت: برنامه دولت حمایت از بهره برداران در توسعه این سامانه هاست که براساس اسناد بالادستی ۸۵ درصد اعتبارات دولت تجهیز می کند و با وجود کمبود منابع آبی، استقبال از این سامانه طی سال های اخیر بیشتر شده است به طوریکه بهره برداران استقبال زیادی از توسعه این سامانه ها داشتند و جدا از اعتباراتی که دولت برای تجهیز این سامانه ها داشته بیش از ۵۰۰ هزارهکتار از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار  اراضی که سامانه ها اجرا شدند، با آورده خود کشاورزان تجهیز کردند، هرچند ممکن است کشاورزان خرده مالک توان ۱۵ درصد آورده نداشته باشند، اما بهره برداران بزرگ بدلیل زودبازده بودن و بهره وری بالا این کار را با ۱۰۰ درصد آورده خود انجام می دهند.

