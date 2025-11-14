باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی دانشگاه علومپزشکی سمنان گفت: مسمومیت با گاز کربن مونوکسید در یک تالار پذیرایی در دامغان هشت مصدوم داشت.
کارن یحیایی افزود: حادثه مسمومیت با گاز کربن مونوکسید در شامگاه پنجشنبه گزارش شد که اورژانس ۱۱۵ پس از دریافت گزارش در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: چهار مصدوم با آمبولانس به مرکز درمانی دامغان منتقل شدند و چهار مصدوم به دلیل نامساعد بودن وضعیت به طور خوداظهاری و سرپایی به مرکز درمانی مراجعه کردن
سخنگوی دانشگاه علومپزشکی سمنان با اشاره به قرارداشتن در فصل سرما از شهروندان و مالکان اماکن خصوصی خواست که در رعایت نکات ایمنی در نصب وسایل گازسوز اهتمام ویژه ورزند.