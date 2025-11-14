باشگاه خبرنگاران جوان - محمودرضا ملکی گفت: شب گذشته آتش‌نشانان ملایر با ۹ ساعت تلاش نفس‌گیر و بی‌وقفه موفق شدند آتش‌سوزی گسترده مراتع و درختان روستای اردکلو را به‌طور کامل مهار کنند.

وی بیان کرد: حریق از ساعت ۱۲ ظهر به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۱۵ خرداد به محل اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ملایر ادامه داد: به دلیل حجم بالای آتش، خودروهای کمکی از ایستگاه شماره ۲ ملایر و شهر سامن نیز وارد عملیات شدند.

ملکی گفت: آتش‌نشانان در شرایط سخت کوهستانی و وزش باد، با ایثار و خستگی‌ناپذیری شعله‌ها را مهار کرده و از گسترش آتش به باغ‌ها جلوگیری کردند.

وی تاکید کرد: با توجه به خشکی شدید مراتع و کاهش بارش‌ها، خطر حریق در باغ‌ها و اراضی طبیعی بسیار بالاست، احتمال آتش‌سوزی زیاد است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ملایر از باغداران و روستاییان درخواست کرد: حتماً آتش‌بُر مناسب در اطراف باغ‌ها ایجاد کنند و لاش‌برگ‌ها و علف‌های خشک را از باغ‌ها جمع‌آوری و خارج کنند.

ملکی گفت: روستاییان و باغداران باید نکات ایمنی را به طور جدی رعایت کنند و از هرگونه روشن کردن آتش در نزدیکی پوشش گیاهی خودداری کنند.

وی یادآور شد: روستاییان باید دقت لازم را داشته باشند که حریق باغ‌ها و مراتع نیازمند نیروی انسانی فراوان است؛ بنابراین همکاری مردم با آتش‌نشانان و دریافت آموزش‌های لازم بسیار ضروری است.

ملکی تاکید کرد: در دقایق آغازین حادثه، امکان مهار سریع و جلوگیری از خسارت گسترده بسیار بیشتر است و همراهی مردم و باغداران حافظ جان و سرمایه‌هاست.