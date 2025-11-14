باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت جوی-ترافیکی محورهای شمالی تا ساعت ۱۲:۳۰ امروز جمعه ۲۳ آبان را اعلام کرد که بدین شرح است:
- تردد از آزادراه تهران-شمال و مسیر جنوب به شمال محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است
- ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس حدفاصل مرزنآباد تا مجلار و محدودههای مکارود، پل دزبن و ولیآباد
- ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت محور هراز محدوده سهراهی چلاو و مسیر شمال به جنوب محدودههای بایجان و رینه
- ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین محدودههای سراوان و رودبار
- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲
- تردد روان در محور فیروزکوه و مسیر رفت و برگشت محور قدیم تهران-بومهن، مسیر شمال به جنوب آزادراههای تهران-شمال، قزوین-رشت و تهران-پردیس
- ضمنا محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند
آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها
- ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا کمالشهر
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و ترافیک نیمهسنگین محدوده پیکانشهر