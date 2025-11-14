مرکز مدیریت راه‌های کشور از ممنوعیت تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی-ترافیکی محور‌های شمالی تا ساعت ۱۲:۳۰ امروز جمعه ۲۳ آبان را اعلام کرد که بدین شرح است:

- تردد از آزادراه تهران-شمال و مسیر جنوب به شمال محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است

- ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس حدفاصل مرزن‌آباد تا مجلار و محدوده‌های مکارود، پل دزبن و ولی‌آباد

- ترافیک سنگین در مسیر رفت و برگشت محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان و رینه

- ترافیک سنگین در آزادراه رشت-قزوین محدوده‌های سراوان و رودبار

- ترافیک سنگین در آزادراه پردیس-تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲

- تردد روان در محور فیروزکوه و مسیر رفت و برگشت محور قدیم تهران-بومهن، مسیر شمال به جنوب آزادراه‌های تهران-شمال، قزوین-رشت و تهران-پردیس

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور‌ها

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج-قزوین حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا کمالشهر

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و ترافیک نیمه‌سنگین محدوده پیکان‌شهر

