یک رسانه عبری ادعا می‌کند که ارتش لبنان در مقابل حزب‌الله متعهد شده است که در اراضی خصوصی در جنوب این کشور علیه آنها عمل نکند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه عبری کان نیوز در گزارشی پیرامون روند خلع سلاح حزب‌الله لبنان مدعی شد که دولت و ارتش لبنان بر خلاف وعده خود برای خلع سلاح این جنبش، در رفتار خود تناقض نشان می‌دهند و عملا قصد ندارند علیه حزب‌الله اقدامی انجام دهند.

 این شبکه در گزارشی مدعی شد: «ستاد فرماندهی لبنان تلاش دارد به آمریکایی‌ها نشان دهد که ارتش در حال پیشبرد طرح خلع سلاح حزب‌الله است و منطقه جنوبی رودخانه لیتانی قرار است از فعالیت حزب‌الله لبنان «کاملاً پاک» شود؛ اما واقعیت میدانی با این ادعا‌ها مطابقت ندارد». 

کان به نقل از روزنامه لبنانی «الاخبار» گزارش داد که ارتش لبنان از انجام بازرسی منازل خصوصی ساکنان جنوب لبنان خودداری می‌کند. 

این رسانه عبری در ادامه گفت: «بین ارتش لبنان و حزب‌الله ارتباط بسیار نزدیکی در تمامی سطوح، از جمله فرماندهی ارشد، وجود دارد. هنگامی که محل‌هایی به عنوان «مشکوک» شناسایی می‌شوند، دو طرف هماهنگی‌هایی انجام می‌دهند که به حزب‌الله اجازه می‌دهد قبل از حملات اسرائیل تجهیزات خود را تخلیه کند».

پیش از این، منابع امنیتی لبنانی فاش کردند که اسرائیل از ارتش این کشور خواسته تا عملیات بازرسی از منازل شهروندان در جنوب لبنان را برای یافتن سلاح‌های حزب الله اجرا کند. بر اساس این گزارش، این درخواست اسرائیل در هفته‌های اخیر مطرح، اما از سوی فرماندهی نظامی لبنان رد شده است. مقامات لبنانی هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند به درگیری‌های داخلی دامن زده و راهبرد فعلی خلع سلاح حزب الله را با اختلال مواجه کند. 

منبع: وبسایت کان

برچسب ها: خلع سلاح ، حزب الله لبنان ، شبکه کان
خبرهای مرتبط
دبیرکل حزب‌الله: آمریکا از طریق اسرائیل برای تضعیف مقاومت تلاش می‌کند
فشار اسرائیل به ارتش لبنان برای بازرسی منازل در جنوب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
تصویب طرح‌ ساخت بیش از ۲۶ هزار واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
قزاقستان ۱۸ تُن کمک بشردوستانه برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان ارسال کرد
آخرین اخبار
السودانی در دوراهی بقا یا حذف؛ چشم‌ها به ائتلاف‌سازی‌ها دوخته شد
ادعای رسانه عبری درباره تعهد ارتش لبنان به ‎حزب‌الله
اعتصاب پنج‌روزه هزاران پزشک در انگلیس برای افزایش حقوق
نیرو‌های کره شمالی در پاکسازی مین‌های منطقه کورسک به روسیه کمک می‌کنند
نگرانی مقامات اسرائیلی از پیشنهاد جدید آمریکا در شورای امنیت درباره غزه
آتش‌سوزی در انبار مجاور محل نگهداری صندوق‌های رأی در نجف
بازگشت پیکر ۱۵ شهید دیگر به غزه در چارچوب توافق تبادل
«دیپلماسی بسکتبال» در سیاست خارجی الجولانی/سوریه جدید می‌تواند همزمان با روسیه و آمریکا دوست باشد؟
روسیه: طرح اوکراین برای ترور یک مقام ارشد دولت خنثی شد
عفو بین‌الملل: قانون اعدام فلسطینیان در اسرائیل تبعیض سیستماتیک است
آمریکا فروش ۳۳۰ میلیون دلاری قطعات جنگنده به تایوان را تأیید کرد
ارتش رژیم صهیونیستی از مرگ مشکوک یک سرباز ۱۸ ساله خبر داد
تصویب طرح‌ ساخت بیش از ۲۶ هزار واحد جدید برای صهیونیست‌ها در کرانه باختری
پلیس هند موجی از عملیات گسترده را در کشمیر انجام داد
گزارش حادثه مشکوک در دریای عمان نزدیک امارات
قزاقستان ۱۸ تُن کمک بشردوستانه برای زلزله‌زدگان شمال افغانستان ارسال کرد
سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۰۰ هزار دلار به زلزله‌زده‌گان کنر کمک کرد
صادرات محصولات افغانستان از طریق ازبکستان به بازارهای جهانی
آزادی و بازگشت ۷۵۴ شهروند افغانستانی افغان از زندان‌های پاکستان و عراق
تاسیس مرکز راهبردی آلماتی گامی برای توسعه پایدار در افغانستان
گوترش: حمله شهرکنشینان به مسجد در کرانه باختری غیرقابل قبول است
واشنگتن شورای امنیت را برای تصویب طرح صلح غزه ترامپ تحت فشار قرار داد
مردم غزه با دست خالی مرمت بنا‌های تاریخی خود را آغاز کردند
اعتراف لیبرمن: آمریکا، اسرائیل را مدیریت می‌کند
نتانیاهو: ارزیابی من درباره الجولانی به تحولات میدانی بستگی دارد
گزارش آکسیوس از تماس محرمانه ترامپ و بن سلمان درباره عادی‌سازی روابط با تل‌آویو
کمبود شدید بودجه، بحران سودان را تشدید می‌کند
اعلام نتایج نهایی انتخابات عراق در هفته آینده
صلیب سرخ برای دریافت جسد اسیر اسرائیلی راهی جنوب نوار غزه شد
سود میلیاردی شرکت‌های آمریکایی از جنگ غزه