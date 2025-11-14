باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه عبری کان نیوز در گزارشی پیرامون روند خلع سلاح حزب‌الله لبنان مدعی شد که دولت و ارتش لبنان بر خلاف وعده خود برای خلع سلاح این جنبش، در رفتار خود تناقض نشان می‌دهند و عملا قصد ندارند علیه حزب‌الله اقدامی انجام دهند.

این شبکه در گزارشی مدعی شد: «ستاد فرماندهی لبنان تلاش دارد به آمریکایی‌ها نشان دهد که ارتش در حال پیشبرد طرح خلع سلاح حزب‌الله است و منطقه جنوبی رودخانه لیتانی قرار است از فعالیت حزب‌الله لبنان «کاملاً پاک» شود؛ اما واقعیت میدانی با این ادعا‌ها مطابقت ندارد».

کان به نقل از روزنامه لبنانی «الاخبار» گزارش داد که ارتش لبنان از انجام بازرسی منازل خصوصی ساکنان جنوب لبنان خودداری می‌کند.

این رسانه عبری در ادامه گفت: «بین ارتش لبنان و حزب‌الله ارتباط بسیار نزدیکی در تمامی سطوح، از جمله فرماندهی ارشد، وجود دارد. هنگامی که محل‌هایی به عنوان «مشکوک» شناسایی می‌شوند، دو طرف هماهنگی‌هایی انجام می‌دهند که به حزب‌الله اجازه می‌دهد قبل از حملات اسرائیل تجهیزات خود را تخلیه کند».

پیش از این، منابع امنیتی لبنانی فاش کردند که اسرائیل از ارتش این کشور خواسته تا عملیات بازرسی از منازل شهروندان در جنوب لبنان را برای یافتن سلاح‌های حزب الله اجرا کند. بر اساس این گزارش، این درخواست اسرائیل در هفته‌های اخیر مطرح، اما از سوی فرماندهی نظامی لبنان رد شده است. مقامات لبنانی هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند به درگیری‌های داخلی دامن زده و راهبرد فعلی خلع سلاح حزب الله را با اختلال مواجه کند.

منبع: وبسایت کان