رئیس‌جمهور درگذشت همشیره حجت الاسلام والمسلمین «احمد مروی» تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت همشیره مکرمه و پرهیزکار حجت الاسلام والمسلمین «احمد مروی» تولیت آستان قدس رضوی را به وی و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی و برای بازماندگان صبر و اجر طلب کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ احمد مروی
تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره مکرمه و پرهیزکار جنابعالی را به شما و خاندان معزز مروی و همه بستگان داغدار تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و رحمت ابدی، برای بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی عزت و سلامت و توفیق روزافزون را طلب می‌کنم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تسلیت
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت وزیر امور خارجه به تولیت آستان قدس رضوی
پزشکیان: هزینه‌های بی‌خود و اضافی و بدون بهره‌وری را حذف کنیم
پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد به مناسبت درگذشت پژوهشگر کشورمان؛
صالحی: آثار فقیری بخشی از حافظه زنده مردم ایران در تاریخ معاصر است
از سوی رئیس‌جمهور؛
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نماز باران در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اقامه شد
حذف ارز ترجیحی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد نه با تصویب در جلسه سران قوا
برگزاری گام نخست رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه»
خاتمی: در نماز باران شرکت کنید/ دستگاه دیپلماسی از ترامپ شکایت کند
پیام تبریک وزیر امور خارجه به دولت و ملت عراق
پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی تسلیت گفت
آخرین اخبار
پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی تسلیت گفت
برگزاری گام نخست رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه»
خاتمی: در نماز باران شرکت کنید/ دستگاه دیپلماسی از ترامپ شکایت کند
پیام تبریک وزیر امور خارجه به دولت و ملت عراق
نماز باران در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اقامه شد
حذف ارز ترجیحی باید با مصوبه مجلس صورت گیرد نه با تصویب در جلسه سران قوا
رایزنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه در مورد آخرین تحولات منطقه
مشاور رئیس جمهور: «فواد شمس» کنشگری دغدغه‌مند و منتقدی مصلح بود
ایران، ادعا‌های گروه ۷ را رد کرد
ولایتی: آینده‌ای روشن در انتظار ایران و عراق است
واکنش سفارت ایران در ژاپن به بیانیه بی‌اساس گروه ۷
بهروزآذر: ظرفیت دیپلماسی در خدمت توانمندسازی زنان ایرانی قرار گیرد
وزیر کشور: هیچ محدودیتی در توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی نداریم