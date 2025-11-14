باشگاه خبرنگاران_سیده نسترن حسن ابادی؛ مرادی مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان با اشاره به دیدار استاندار با مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، گفت: در این نشست، مجموعهای از تصمیمات مهم برای شتاببخشی به پروژههای راهسازی استان اتخاذ شد.
مرادی افزود: در این دیدار، شرکت ساخت با پرداخت نقدی اعتبار به دو پروژه «شاهرود–چاهجم» و «تقاطع غیرهمسطح مجن» موافقت کرد تا روند اجرایی این طرحها سرعت گیرد. همچنین مجوز برگزاری مناقصه برای تکمیل قطعه چهارم محور شاهرود–آزادشهر صادر شده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز میشود.
وی ادامه داد: پروژه آزادراه سمنان–شاهرود–سبزوار نیز با پیگیری استاندار سمنان در دستور کار شرکت ساخت قرار گرفته و فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۳ و جذب سرمایهگذار در حال انجام است. به گفته وی، مطالعات فنی و اجرایی این طرح هماکنون در شرکت ساخت در حال تهیه است.
مدیرکل حوزه استاندار یادآور شد: در این نشست همچنین مقرر شد مطالبات ۳۰ میلیارد تومانی پیمانکار پروژه سیمیندشت–گرمسار توسط شرکت ساخت پرداخت شود تا موانع پیشرفت پروژه برطرف شود.
مرادی گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح ایوانکی وارد مرحله مناقصه شده و براساس اعلام مسئولان، ظرف یک ماه آینده پیمانکار مشخص و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجموعه این تصمیمات، گامی عملی برای رفع گلوگاههای زیرساختی استان و تسریع در تکمیل پروژههای حیاتی حملونقلی در سمنان است.