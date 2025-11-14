باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حاجی میرزایی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت همشیره بزرگوار و پارسای حجت‌الاسلام والمسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی به وی و همه بستگان داغدار، از خداوند متعال خواست مغفرت و رحمت ابدی خود را مشمول آن مرحومه سعیده نماید.

متن پیام رئیس دفتر رئیس جمهور به شرح زیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مروی

تولیت محترم آستان قدس رضوی

درگذشت همشیره بزرگوار و پارسای جنابعالی را به شما و همه بستگان محترم داغدار تسلیت عرض می‌کنم.

از خداوند متعال می‌خواهم مغفرت و رحمت ابدی خود را مشمول آن مرحومه سعیده نماید. از درگاه احدیت برای بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی سلامتی، عزت روزافزون و توفیق خدمت در آستان مقدس رضوی را مسئلت می‌کنم.

محسن حاجی میرزایی

رئیس دفتر رئیس جمهور

انتهای پیام