کمپ تمرینی رولرفری استایل (اگرسیو) با حضور ورزشکاران در اسکیت پارک لیو شعبه آب و آتش برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمپ تمرینی رولرفری استایل(اگرسیو) با حضور ورزشکاران این رشته در مجموعه ورزشی «پارک آب و آتش» تهران برگزار شد.

عرفان مخملیان، ارشیا امین رعایا، امیرمهدی پارسا فرد، سیدماهان میر شکرایی، مهدی کربلایی، نیما سمیعی، محمدطاها رازانی، کیان سرخوش، مهبد خشمه، دانیال وهمن، سحر زلقی، انسیه فروغی، سیده شیما عشقی، آوینا آملی، برسین سلطان مرادی، النا علی محمدی، نیلا انصاری، مرسده مرادی دعوت شدگان به این کمپ تمرینی بودند.

در این کمپ، ورزشکاران تحت نظر مربیان تیم ملی در بخش آقایان و بانوان به اجرای حرکات فنی، تمرین‌های تخصصی و ارتقای آمادگی بدنی پرداختند.

فضای تمرین سرشار از انرژی، انگیزه و نشاط بود به طوری که ورزشکاران با جدیت در این کمپ زیر نظر مربیان تیم ملی مراحل آماده سازی را پشت سر گذاشتند.

مربیان تیم ملی این کمپ را فرصتی ارزشمند برای افزایش مرور تکنیک‌های پیشرفته و ارزیابی سطح آمادگی ورزشکاران دانستند.

گفتنی است فدراسیون اسکیت در ماه‌های اخیر با برگزاری کمپ‌های آموزشی مستمر در رشته‌های مختلف از جمله اسکیت برد و رولرفری استایل (اگرسیو) روند آماده‌سازی این رشته‌ها را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند.