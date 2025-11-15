سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان هر چند که از عملکرد شاگردانش در نیمه نخست برابر لوکزامبوگ راضی نیست، اما آنها را شایسته کسب پیروزی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال آلمان در یکی از بازی‌های حساس انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به مصاف لوکزامبوگ رفت.

ژرمن‌ها در این بازی خارج از خانه با دو گل به پیروزی دست پیدا کردند.

ناگلزمن در نشست خبری بعد از بازی سطح کیفی تیمش را در دیدار مقابل لوکزامبورگ، به‌خصوص در نیمه اول، مناسب ندانست.

ناگلزمن در گفت‌و‌گو با شبکه «اسکای آلمان» گفت: امروز مهم‌ترین چیز، پیروزی و کسب سه امتیاز بود. در نهایت، فوتبال ورزشی نتیجه‌محور است. ما شروع خوبی در نیمه اول نداشتیم و زمان زیادی طول کشید تا وارد جریان بازی شویم.

او ادامه داد: در نیمه نخست خوب نبودیم. لوکزامبورگ فرصت‌هایی داشت و واقعا باید جلو می‌افتاد، اما در نیمه دوم سطح بازی‌مان بهبود یافت کنترل بیشتری داشتیم و دو گل زدیم و شایسته پیروزی بودیم.

سرمربی ژرمن‌ها در مورد عملکرد لروی سانه نیز گفت: او نقش بزرگی در هر دو گل داشت؛ توپ را کنترل کرد و پاس کلیدی برای گل اول داد. به‌طور کلی، بازی خوبی ارائه داد و این مهم‌ترین موضوع در پایان است.

ناگلزمن درباره نیاز آلمان به تساوی با اسلواکی در بازی دوشنبه آینده برای صعود به جام جهانی، گفت: ما برای تساوی بازی نمی‌کنیم. من هرگز این کار را نکرده‌ام و به بازیکنانم نمی‌گویم برای یک امتیاز بازی کنند. ما برای پیروزی تلاش خواهیم کرد و اگر بهتر از امروز بازی کنیم، می‌توانیم برنده شویم.

