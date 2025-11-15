باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی صبح امروز (شنبه) راهی شهر ریاض محل برگزاری این مسابقات شد.
اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
٥٧- علی مومنی (مازندران)
٦٥- رحمان عموزاد (مازندران)
٧٤- یونس امامی (تهران)
٨٦-کامران قاسمپور (مازندران)
٩٧-امیرعلی آذرپیرا (تهران)
١٢٥- امیرحسین زارع (مازندران)
همراهان: پژمان درستکار (سرمربی)، مهدی تقوی، احسان امینی، فرید دژمخوی، فرشید قبادی (مربیان)، آقا علی قاسم نیان (دکتر بدنساز)، سجاد امیری (ماساژور) و فرهاد فخرایی (ناظر فدراسیون).
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۹ آبان:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۹ تا ۲۰ مسابقات ردهبندی و فینال اوزان فوق
جمعه ۳۰ آبان:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶ تا ۱۸ مسابقات ردهبندی و فینال اوزان فوق