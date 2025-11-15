باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی صبح امروز (شنبه) راهی شهر ریاض محل برگزاری این مسابقات شد.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

٥٧- علی مومنی (مازندران)

٦٥- رحمان عموزاد (مازندران)

٧٤- یونس امامی (تهران)

٨٦-کامران قاسم‌پور (مازندران)

٩٧-امیرعلی آذرپیرا (تهران)

١٢٥- امیرحسین زارع (مازندران)

همراهان: پژمان درستکار (سرمربی)، مهدی تقوی، احسان امینی، فرید دژم‌خوی، فرشید قبادی (مربیان)، آقا علی قاسم نیان (دکتر بدنساز)، سجاد امیری (ماساژور) و فرهاد فخرایی (ناظر فدراسیون).

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۹ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۹ تا ۲۰ مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۳۰ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶ تا ۱۸ مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان فوق