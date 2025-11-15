سرمربی تیم ملی هلند از تساوی برابر لهستان در انتخابی جام جهانی ابراز ناامیدی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هلند در ورشو با تساوی یک بر یک مقابل لهستان، گامی بلند به سوی صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۲۶ برداشت. با یک بازی باقی مانده، هلند با سه امتیاز اختلاف نسبت به لهستان، صدرنشین گروه G است و لاله‌های نارنجی حالا با یک تساوی در روز پایانی هم می‌توانند به جام جهانی راه یابند.

گل تساوی ممفیس دپای در نیمه دوم توانست بازی را به تساوی بکشاند و سهم دو یتم یک امتیاز باشد.

رونالد کومان سرمربی هلند در نشست خبری گفت: من بیشتر از اینکه خوشحال باشم، ناامید هستم، اما از طرف دیگر یک گام دیگر به سوی صعود برداشتیم. بازی کردن مقابل تیم‌هایی که خیلی دفاع می‌کنند آسان نیست. باید صبور باشیم و سعی کنیم به روش‌های مختلف حمله کنیم.

او در بخش بعدی افزود: به اندازه کافی فرصت‌های خوب ایجاد نکردیم و به همین خاطر نتوانستیم برنده از زمین خارج شویم. مالکیت توپ و میدان در اختیار ما بود ولی باید بتوانیم موقعیت ایجاد کنیم تا شانس برنده شدن داشته باشیم.

هلند، نایب قهرمان سه دوره جام جهانی، در جام جهانی قبلی که در قطر برگزار شد، به مرحله یک چهارم نهایی رسید.

پیروزی در ورشو می‌توانست صعود تیم رونالد کومان را قطعی کند، اما هلندی‌ها تقریباً از قطعی شدن صعودشان در بازی پایانی مقابل لیتوانی تیم قعر جدولی مطمئن هستند.