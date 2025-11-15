سرمربی تیم ملی هلند از تساوی برابر لهستان در انتخابی جام جهانی ابراز ناامیدی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هلند در ورشو با تساوی یک بر یک مقابل لهستان، گامی بلند به سوی صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۲۶ برداشت. با یک بازی باقی مانده، هلند با سه امتیاز اختلاف نسبت به لهستان، صدرنشین گروه G است و لاله‌های نارنجی حالا با یک تساوی در روز پایانی هم می‌توانند به جام جهانی راه یابند.

گل تساوی ممفیس دپای در نیمه دوم توانست بازی را به تساوی بکشاند و سهم دو یتم یک امتیاز باشد.

رونالد کومان سرمربی هلند در نشست خبری گفت: من بیشتر از اینکه خوشحال باشم، ناامید هستم، اما از طرف دیگر یک گام دیگر به سوی صعود برداشتیم. بازی کردن مقابل تیم‌هایی که خیلی دفاع می‌کنند آسان نیست. باید صبور باشیم و سعی کنیم به روش‌های مختلف حمله کنیم.

او در بخش بعدی افزود: به اندازه کافی فرصت‌های خوب ایجاد نکردیم و به همین خاطر نتوانستیم برنده از زمین خارج شویم. مالکیت توپ و میدان در اختیار ما بود ولی باید بتوانیم موقعیت ایجاد کنیم تا شانس برنده شدن داشته باشیم. 

هلند، نایب قهرمان سه دوره جام جهانی، در جام جهانی قبلی که در قطر برگزار شد، به مرحله یک چهارم نهایی رسید.

پیروزی در ورشو می‌توانست صعود تیم رونالد کومان را قطعی کند، اما هلندی‌ها تقریباً از قطعی شدن صعودشان در بازی پایانی مقابل لیتوانی تیم قعر جدولی مطمئن هستند.

برچسب ها: سرمربی تیم ملی هلند ، تیم ملی هلند ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
پنجمین جام جهانی برای مودریچ ۴۰ ساله
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
کرواسی به جام جهانی صعود کرد/ هلند و آلمان در یک صدمی صعود مستقیم+ فیلم
۳ غایب سرشناس فرانسه برای دیدار پایانی انتخابی جام جهانی
ناگلزمن: هرگز برای تساوی بازی نمی‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
آخرین اخبار
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
رویارویی دوباره سینر و آلکاراس در سکانس آخر فصل
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
برزیل ۲ - ۰ سنگال/ قدرت‌نمایی شاگردان آنچلوتی در لندن + فیلم