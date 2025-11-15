لوکا مودریچ برای پنجمین بار توانست همراه تیم ملی کشورش جواز حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کرواسی در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، جزایر فارو را در خانه با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد. یوشکو گواردیول، پتار موسی و نیکولا ولاسیچ برای میزبان گلزنی کردند. به این ترتیب کرواسی نیز توانست سهمیه حضور در جام جهانی را به دست بیاورد.

در گروه L، کرواسی پس از ۷ بازی ۱۹ امتیاز دارد و با یک بازی باقی مانده، حضورش را در جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کرده است. جمهوری چک (۱۳ امتیاز پس از ۷ بازی) در جایگاه دوم قرار دارد و امیدوار به حضور در پلی‌آف است.

لوکا مودریچ، هافبک ۴۰ ساله کرواسی، در این بازی به میدان رفت و در دقیقه ۶۱ تعویض شد و روی نیمکت ذخیره‌ها نشست.

این هافبک که در این فصل برای میلان بازی می‌کند، برای پنجمین بار به جام جهانی راه یافته است. او پیش از این در چهار تورنمنت ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ شرکت کرده است.

لیونل مسی از آرژانتین، کریستیانو رونالدو از پرتغال، جان لوئیجی بوفون از ایتالیا، لوتار ماتئوس از آلمان، گیلرمو اوچوا، رافائل مارکز، آندرس گواردادو و آنتونیو کارباخال از مکزیک در پنج دوره مسابقات جام جهانی شرکت کرده‌اند.

اوچوا، مسی و رونالدو می‌توانند به زودی حضور در ششمین جام‌جهانی‌شان را نیز جشن بگیرند. مکزیک به عنوان میزبان در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهد کرد، آرژانتین پیش از این جام جهانی راه یافته و پرتغال امیدوار است این هفته به هدفش برسد.

