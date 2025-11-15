در آستانه فرارسیدن ایام فاطمیه، نمایشگاه «حجاب و عفاف حریم یاس» با هدف تبیین جایگاه حجاب در هویت دینی و فرهنگی جامعه ایرانی اسلامی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ بتول مهرگان، معاون امور بانوان و خانواده بسیج اساتید استان گیلان و معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان، با اشاره به اینکه این نمایشگاه به همت معاونت امور بانوان و خانواده بسیج اساتید استان گیلان و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، برگزار می شود گفت : حجاب نماد پایبندی به ارزش‌های والای انسانی و الهی است.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه «حریم یاس» ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در میان دانشجویان است، تصریح کرد: این نمایشگاه فرصتی برای گفت‌وگو، هم‌افزایی و بازخوانی مفهوم حجاب در جامعه امروز فراهم کرده و دانشجویان با حضور در غرفه‌های مختلف، با ابعاد معرفتی، فرهنگی و هنری این موضوع آشنا می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری فرهنگی در برابر جنگ نرم دشمنان گفت: امروز یکی از برنامه‌های اصلی دشمن، ترویج بی‌حجابی و تغییر ذائقه فرهنگی جوانان است؛ هدف آن‌ها تضعیف بنیان خانواده و ضربه‌زدن به هویت اسلامی جامعه ایران است.

وی اضافه کرد: تبیین علمی و هنرمندانه‌ی مفهوم حجاب، بهترین راه مقابله با این توطئه‌ها و زمینه‌ساز مصونیت فکری و فرهنگی نسل جوان است.