عملیات ساخت مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده شهید چمران رشت صبح امروز با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _عملیات ساخت مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده شهید چمران رشت صبح امروز (شنبه) با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور، نمایندگان مردم رشت، خمام،رودسر و املش و صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان آغاز شد.

این مجتمع به مساحت یک هزار و 600 مترمربع و با 350 میلیارد ریال اعتبار، با هدف ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور در استان گیلان احداث می‌شود.

نماینده عالی دولت در گیلان در این مراسم با تأکید بر نقش مؤثر دانشگاه ملی مهارت در پیوند میان آموزش و تولید اظهار کرد: نهادینه شدن مهارت‌آموزی در دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های اقتصادی کشور را برطرف کند.

حق‌شناس با اشاره به نمونه‌ای از واحدهای دارویی فعال در استان افزود: سودآوری این واحد تولیدی، که تنها چندصد نفر نیروی متخصص دارد، معادل کل بودجه عمرانی استان است و این امر نشان می‌دهد سرمایه اصلی هر منطقه نیروی انسانی ماهر و کارآمد است.

وی گیلان را استانی ممتاز از نظر تنوع جغرافیایی و ظرفیت‌های توسعه‌ای دانست و گفت: این استان به‌دلیل برخورداری از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی و موقعیت اقلیمی ویژه، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های علمی و دانشگاهی کشور را دارد.

استاندار گیلان با اشاره به وجود بیش از ۷۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های استان، گیلان را «استانی دانشگاهی» توصیف کرد و افزود: حدود یک‌پنجم جمعیت فعال استان در حوزه آموزش، پژوهش یا تدریس فعالیت دارند و این ظرفیت بی‌نظیر باید در مسیر توسعه دانش‌بنیان و مهارت‌محور به‌کار گرفته شود.

حق‌شناس با اشاره به سابقه درخشان گیلان در آموزش‌های تخصصی دریایی گفت: پیش از انقلاب، تمامی دریانوردان کشور در انزلی آموزش می‌دیدند و امروز نیز با تأکید رهبر معظم انقلاب بر «اقتصاد دریاپایه»، این استان ظرفیت بالایی برای توسعه رشته‌های مهارت‌محور دریایی دارد.



وی سهم اقتصاد دریامحور در تولید ناخالص داخلی کشور را ناچیز توصیف کرد و افزود: ایران با وجود سواحل گسترده، تنها حدود ۲ درصد از اقتصاد دریاپایه را در اختیار دارد و این موضوع، ضرورت تربیت متخصصان ماهر در این حوزه را دوچندان می‌کند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به رشد ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تعداد کشتی‌های دارای پرچم جمهوری اسلامی در دریای خزر از صفر در سال‌های گذشته به بیش از ۱۲۰ فروند رسیده اما این میزان همچنان متناسب با ظرفیت کشور نیست.

وی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای منطقه در حوزه دریانوردی نیازمند آموزش نیروهای متخصص هستند و گیلان می‌تواند به قطب تربیت ناوبر، افسر عرشه، مهندس موتورهای دریایی و سایر نیروی انسانی فنی در این حوزه تبدیل شود.

حق‌شناس با انتقاد از برخی رویکردهای گذشته در آمایش سرزمینی گفت: توسعه مراکز آموزشی باید مبتنی بر مزیت‌های واقعی و ظرفیت‌های بومی باشد و گیلان در حوزه دریانوردی و مهارت‌آموزی دارای مزیتی بی‌بدیل است که نباید مورد غفلت قرار گیرد.

منبع - استانداری گیلان