نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: در راستای صیانت از منافع و منابع ملت ایران نفتکش (Talara) توسط رزمندگان نیروی دریای سپاه توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: رزمندگان یگان‌های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷:۳۰ پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری (Talara) با پرچم جزایر مارشال به رصد تحرکات آن پرداخته و اقدام به رهگیری و توقیف آن نمودند.

این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه پاسداران ، توقیف نفتکش
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
احسنت
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
میگن مال دخترای علیف بوده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
سپاه یه پارچه عشقه. مخلصشم
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۵۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دمت گرم سپاه
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۱ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
احسنت
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
تخلفش چی بوده ؟
اضافه بار داشته یا سرعت غیرمجاز ؟
ورود ممنوع اومده یا انحراف به چپ داشته؟
شایدم خواب آلودگی ناخدا بوده ؟
چرا شفاف سازی نمیکنین
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
مواد پتروشیمی قاچاق زده بوده اونم سه هزار تن افتاد یانه؟ ۳هزار تن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
زنده باد ایران اسلامی و سپاه پاسداران
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
اگر سپاه نبود کشور هم نبود
۹
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
دمتون گرم نیروهای دریایی ایران
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
لطعا پس ندهید
۱
۷
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۱:۲۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
کار خوبی کرد.
۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
.... واین است اقتدار نیروی دریایی ایران قوی
۴
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
خدا یار و نگهدار سپاه باشه که اگر این موشک ها و پهپادا و قایقهای سپاه نبود تا حالا هزار تیکه شده بودیم
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mehran
۲۰:۱۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
زنده باد سپاه جانم فدای رهبر
۷
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۴
نباید درست توضیح بدین داستان چی بوده و چه بار غیرمجازی حمل میکرده؟

همیشه مردم از سیاست جدا، مگر روز رأی‌گیری؟
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
سیاست این امنیته
۱۲
