باشگاه خبرنگاران جوان - فصل سوم مجموعه مستند «رخ مادر»، تولید شده در گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین اکاتی از امشب ۲۴ آبان ماه روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

بدین ترتیب این مجموعه مستند در ۱۳ قسمت، از شنبه تا جمعه ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود و تکرار آن حوالی ساعت ۱۲ بامداد است.

همچنین همزمان با پخش «رخ مادر»، از تیزر این اثر که طراحی آن برعهده حسین رضا بیانوندی بوده است، رونمایی شد. نریشن این تیزر را آرزو روشناس خوانده است.

فصل سوم «رخ مادر» در قالب داکیودرام ساخته شده و روایت زندگی شهدا از زبان مادران‌شان است. همچنین بخشی از روایت‌ها به‌صورت بازسازی قصه، در همان لوکیشن‌هایی اتفاق می‌افتد که قصه روی داده است.

این مجموعه مستند در شهرهای همدان، زنجان، ایلام، دزفول، بندر ماهشهر، مشهد، گیلان، اصفهان و یزد جلوی دوربین رفته است.