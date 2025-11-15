مراسم رونمایی از مستند «وکیل»؛ روایتی از تاریخ، مقاومت و تحولات اجتماعی شیعیان لبنان در حسینیه هنر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از مستند «وکیل»؛ روایتی از تاریخ، مقاومت و تحولات اجتماعی شیعیان لبنان و نقش برجسته حجتالاسلام و المسلمین سیدعیسی طباطبایی، نماینده امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در لبنان، با حضور چهرههایی همچون آیتالله محمدحسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت (ع) و مدیرعامل بنیاد بینالمللی عاشورا، محمدمهدی شریعتمدار رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان، سیامک مختاری کارگردان اثر و سجاد اسلامیان تهیهکننده مستند در حسینیه هنر برگزار شد.
پس از اکران این مستند آیتالله محمدحسن اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت (ع) و مدیرعامل بنیاد بینالمللی عاشورا با تشکر از عوامل این مستند گفت: ما بخصوص هنرمندان و اهل فن باید به فکر ترسیم زندگی، تلاشها و فعالیتهای کمتر شناخته شده باشیم. ترسیم یک عالم روحانیِ فداکار، ایثارگر، زاهد، عارف و دانشمند ارزشمند است.
آیتالله اختری با بیان اینکه رفاقت دیرینه خود با حجتالاسلام سیدعیسی طباطبایی به ۶۰ سال پیش باز میگردد، گفت: آشنایی من با ایشان مربوط سال ۴۴ در نجف اشرف است. ما چند طلبه بودیم که درس میخواندیم و به این فکر رسیدیم که باید برای تبلیغ کاری کنیم. همه ما ایرانی بودیم به دنبال تبلیغ کردن رفتیم. ایشان برای تبلیغ به لبنان رفت و مشاور امام موسی صدر در امور طلبگی شد.
وی با اشاره به نقش حجتالاسلام سیدعیسی طباطبایی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی توضیح داد: با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شناخت عمیقی که امام خمینی (ره) و نزدیکان ایشان از شخصیت و تواناییهای حجتالاسلام سیدعیسی طباطبایی داشتند، وی در لبنان به جایگاهی ویژه دست یافت و عملاً از سوی امام، وکالت و اختیار انجام امور را داشت.
آیتالله محمدحسن اختری در پایان با شاره به خدمات سید عیسی طباطبایی در لبنان و فلسطین گفت: آیت الله طباطبایی ۷۰ روز میان فلسطینیها در محاصره ماند تا نشان دهد که جمهوری اسلامی از فلسطین حمایت میکند. او همواره با عشق به اسلام، قرآن، اهل بیت و ولایت فقیه فعالیت کرده است و نشان میدهد که خداوند هر کسی را که خالصانه کاری انجام دهد، کمک میکند.
در ادامه مراسم محمدمهدی شریعتمداری، رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان بیان کرد: در ابتدا از حسینیه هنر و جشنواره عمار برای بزرگداشت و قدردانی از حجتالاسلام سید عیسی طباطبایی بسیار تشکر میکنم. او به عنوان یک انسان مجاهد راه امام موسی صدر را پی گرفت و ادامه دهنده راه او شد.
وی تصریح کرد: سید عیسی طباطبایی شخصیتی پیچیده و استثنایی هستند و به عقیده من مستند «وکیل» با تمام احترامی که برای سازندگان آن قائل هستم، نتوانست این شخصیت را به طور کامل معرفی کند.
شریعتمداری بیان کرد: مقاومت مردان بزرگی داشته است و شاخصترین آنها سید حسن نصرالله است. همچنین از ایران نیز روحانیان و نخبگانی به لبنان و منطقه رفتند و به جبهه مقاومت کمک کردند که شاخصترین آنها امام موسی صدر و شهید چمران بودند. سید عیسی طباطبایی در ادامه راه سید موسی صدر به جامعه شیعیان لبنان هویت بخشید و مقاومت را در لبنان نهادینه کرد.
رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان اظهار کرد: سید عیسی طباطبایی از کامیابترین افراد زمانه ما است و تا مقاومت باقیست نام او جاودانه خواهد ماند. تأسیس کمیته امداد، بنیاد شهید، مؤسسه جانبازان، صندوق قرضالحسنه، جهاد سازندگی، بنیاد کوثر، مراکز فرهنگی امام خمینی (ره)، بیمارستان رسول اعظم در بیروت، حوزه علمیه امام خمینی(ره) در بعلبک، شبکه تلویزیونی المنار و … ازجمله خدمات ایشان در لبنان است. نکته جالب توجه این است که او تمام این مؤسسات را که میلیاردها تومان قیمت دارند، تحویل حزبالله دادند.
در ادامه سیامک مختاری کارگردان مستند عنوان کرد: بیشتر سعی کردیم در این اثر به نتیجه و روح فعالیتهای سید عیسی طباطبایی بپردازیم.
سجاد اسلامیان تهیهکننده مستند نیز در ادامه اظهار کرد: از سال ۹۶ این فیلم با راهنمایی آقای شریعتمداری کلید خورد. سیامک مختاری ایده این مستند را مطرح کردند و سال ۱۴۰۱ توانستیم این فیلم را تولید کنیم. پس از شهادت سیدحسن نصرالله سناریوی این مستند تغییر کرد.
وی افزود: مخاطب ایرانی بستری را که سید عیسی طباطبایی در آن کار کرده است، نمیشناسد و سعی کردیم در یک سوم ابتدایی مستند شرایط سخت بیروت و لبنان را معرفی کنیم. درواقع این مستند تبدیل شدن یک ملت ضعیف به یک ملت قوی را نشان میدهد.
این تهیهکننده در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که ما نمیتوانستیم در ۹۰ دقیقه تمام زندگی انقلابی، جهادی و عارفانه سید عیسی طباطبایی را نشان دهیم؛ امیدوارم بتوانیم در فضاهای دیگری درباره هر بخشی از خدمات ایشان یک مستند یا فیلم سینمایی بسازیم.