فرنگی‌کار وزن ۸۷ کیلوگرم ایران گفت: قول می‌دهیم همه ما اعضای تیم کشتی فرنگی ۱۰۰ درصد توان خود را روی تشک کشتی بگذاریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا فرخی ملی‌پوش وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در مورد آخرین وضعیت خود پیش از آغاز رقابت کشتی فرنگی بازی‌های کشور‌های اسلامی بیان کرد: دو روز است به محل برگزاری بازی‌ها رسیدیم و دو جلسه تمرین سبک داشتیم. از سه روز دیگر هم رقابت ما شروع می‌شود.

قهرمان سال ۲۰۲۵ بزرگسالان و امید‌های جهان ادامه داد: شرایط آمادگی همه اعضای تیم ملی کشتی فرنگی خوب است. با آنالیزی که از حریفان داشتیم، امیدواریم با خوش‌رنگ‌ترین مدال به ایران برگردیم و دل مردم را شاد کنیم. مردم دعا کنند و ما هم قول می‌دهیم ۱۰۰ درصد توان خود را روی تشک بگذاریم.

فرخی در مورد اصلی‌ترین حریفان خود در بازی‌ها کشور‌های اسلامی تاکید کرد: دو رقیب عنوان دار جهان از ازبکستان و قرقیزستان دارم. با آنالیز‌هایی که انجام دادم به امید خدا تلاش می‌کنم برنده باشم.

برچسب ها: قهرمان کشتی فرنگی جهان ، قهرمان کشتی
خبرهای مرتبط
واکنش اتحادیه جهانی کشتی به درگذشت امامعلی حبیبی
رکورد ۳۴ برد و ۰ باخت برای تاج‌الدینوف
قاتل سریالی در جهانی کشتی!
حرکت پهلوانانه قهرمان المپیک؛ گرایی مدال خود را به کودک معلول اهدا کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
آخرین اخبار
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
رویارویی دوباره سینر و آلکاراس در سکانس آخر فصل
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
برزیل ۲ - ۰ سنگال/ قدرت‌نمایی شاگردان آنچلوتی در لندن + فیلم