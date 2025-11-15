باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا فرخی ملیپوش وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در مورد آخرین وضعیت خود پیش از آغاز رقابت کشتی فرنگی بازیهای کشورهای اسلامی بیان کرد: دو روز است به محل برگزاری بازیها رسیدیم و دو جلسه تمرین سبک داشتیم. از سه روز دیگر هم رقابت ما شروع میشود.
قهرمان سال ۲۰۲۵ بزرگسالان و امیدهای جهان ادامه داد: شرایط آمادگی همه اعضای تیم ملی کشتی فرنگی خوب است. با آنالیزی که از حریفان داشتیم، امیدواریم با خوشرنگترین مدال به ایران برگردیم و دل مردم را شاد کنیم. مردم دعا کنند و ما هم قول میدهیم ۱۰۰ درصد توان خود را روی تشک بگذاریم.
فرخی در مورد اصلیترین حریفان خود در بازیها کشورهای اسلامی تاکید کرد: دو رقیب عنوان دار جهان از ازبکستان و قرقیزستان دارم. با آنالیزهایی که انجام دادم به امید خدا تلاش میکنم برنده باشم.