باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس به همراه غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت و سعید رحمت‌زاده نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی از کارخانه صنایع ابریشم بازدید و در جریان روند تولید و ظرفیت‌های این واحد صنعتی قرار گرفت.

در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت تولید، شناسایی نیازهای صنعتی و بررسی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی برگزار شد، استاندار گیلان ضمن گفت‌وگو با مدیران کارخانه و کارگران، بر اهمیت حمایت از تولید داخلی و توسعه صنایع بومی استان تأکید کرد.

هادی حق‌شناس در جریان بازدید از خطوط تولید و فرآیندهای مرتبط با صنایع ابریشم، ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام شده، گفت: توسعه صنایع استراتژیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای سطح مهارت نیروی کار داشته باشد.

در پایان این بازدید، مسئولان کارخانه به ارائه گزارشی از روند تولید، برنامه‌های توسعه و نیازهای فنی و آموزشی پرداختند و راهکارهای همکاری مشترک با دانشگاه ملی مهارت و دستگاه‌های اجرایی استان برای تقویت تولید داخلی مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی استانداری