پزشکیان گفت: برای داشتن زندگی آسان و اثرگذار باید تشریفات و تجملات را کنار گذاشت و با سختی‌ها کنار آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سومین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت»، صبح امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در این رویداد پزشکیان با اشاره به اینکه تمام مشکلات و دستاورد‌ها از نوع نگاه انسان سرچشمه می‌گیرد، اظهار داشت: برای داشتن زندگی آسان و اثرگذار باید تشریفات و تجملات را کنار گذاشت و با سختی‌ها کنار آمد. در گذشته نگاه‌ها به مسئله ازدواج و زندگی ساده بود، به عنوان مثال من فقط با ۵۰۰ تومان ازدواج کردم و همراه همسرم در خوابگاه دانشجویی زندگی خود را آغاز کردیم و توانستیم آن را بسازیم.

رئیس جمهور، زندگی را به طی مسیر یک قله تشبیه کرد و گفت: برای رسیدن به اهداف باید تلاش کرد و شیرینی این تلاش زمانی نمایان می‌شود که فرد به قله می‌رسد. در گذشته تفاوت نگاه‌ها و سلیقه‌های مختلف پذیرفته می‌شد و زوجین در کنار هم برای ارتقای کیفیت زندگی تلاش و رشد می‌کردند.

پزشکیان ریشه بسیاری از مشکلات را در عدم پذیرش تفاوت دیدگاه‌ها دانست و تأکید کرد: چنانچه در خانواده کسی حرفی زد که با نظر ما مخالف بود، نباید تصور کنیم که با ما دشمنی دارد، جامعه نیز همانند خانواده است. اگر در زندگی خانوادگی دعوا کنیم، اعضا شیرینی زندگی را درک نمی‌کنند؛ بنابراین باید برای رشد آنها فضایی آرام و سازنده فراهم کرد. ما نیز در دولت تلاش می‌کنیم فضای رشد و شکوفایی استعداد‌ها و خلاقیت جوانان را فراهم کنیم، زیرا موفقیت جوانان تضمین‌کننده پیشرفت کشور است.

رئیس جمهور همچنین مذمت منیت در کار‌ها را یادآور شد و گفت: باید این روحیه درونی را مهار کرد. در ساختار اداری کشور باید اختلافات را کنار بگذاریم و همه در چارچوب قانون حرکت کنیم، اگر اختلاف نظری ایجاد شد باید با صلح و دوستی به آن رسیدگی کرد؛ با چنین نگاهی مشکلات برطرف می‌شود و می‌توان ساختار‌ها را به شکلی سازنده، عمیق و فراگیر اصلاح کرد.

پزشکیان، وحدت و انسجام ملت را ضرورتی اساسی دانست و با اشاره به تجربه «جنگ ۱۲ روزه»، خاطرنشان کرد: ملت ما پشت نظام و رهبری ایستاد و با وحدتی مثال‌زدنی دشمن را ناامید کرد. این همدلی، رشد و تعالی کشور را به دنبال خواهد داشت. ما باید براساس آموزه‌های دینی، برترین افراد باشیم و تنها در برابر عظمت خداوند سر خم کنیم. اگر چنین باشیم، جوانانی خواهیم داشت که کشور را خواهند ساخت.

رئیس جمهور در پایان سخنان خود گفت: آینده کشور را جوانان می‌سازند و باید دوستی، صداقت و صمیمیت در جامعه به ویژه در میان این قشر جریان یابد. برای جوانان هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم تا با امید و عشق، مسیر زندگی خود را طی کنند.

در این مراسم، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت نیز گزارشی از روند سیاست‌های این ستاد ارائه کرد و گفت: شورای سیاست‌گذاری جوانی جمعیت از اسفند ۱۴۰۳ اقدامات خود را برای برگزاری این رویداد آغاز و دستورالعمل‌ها و شاخص‌ها را اصلاح و به‌روزرسانی کرد.

وی با اشاره به وجود چند بخش جانبی با رویکرد محله‌محوری تصریح کرد: برای برگزاری این رویداد هیئت داوران در ۷ بخش تشکیل شد و در مجموع ۲ هزار و ۲۹۹ مورد و اثر برای حضور در این رویداد ثبت‌نام شدند. در نتیجه امروز از ۲۵ نهاد، وزارتخانه، شخصیت، خانواده شهید و کارگروه تقدیر می‌شود.

دستجردی با یادآوری اینکه مقام معظم رهبری نخستین فردی بودند که زنگ خطر کاهش جمعیت را به صدا درآوردند، گفت: برنامه‌های جوانی جمعیت باید علمی، صحیح و منطقی باشند. همچنین رئیس‌جمهور فعال‌تر شدن دستگاه‌های مسئول را شرط لازم جوانی جمعیت دانسته‌اند؛ در همین زمینه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید با ستاد ملی جوانی جمعیت هم‌افزایی داشته باشند.

دبیر ستاد ملی جمعیت ۴ راهبرد اصلی جوانی جمعیت را فرهنگ‌سازی، تبیین سازوکار سهولت تشکیل خانواده، ارائه خدمات مراقبتی کیفی برای کودکان و مشوق‌های مالی عنوان کرد و گفت: به همین منظور صدور «کارت امید مادر» توسط رئیس دولت وفاق ملی مورد تایید قرار گرفت. این کارت برای تمام مادرانی که فرزندانشان از فروردین ماه ۱۴۰۵ متولد می‌شود تا ۲۴ ماه، ماهیانه ۲ میلیون تومان شارژ خواهد شد.

در بخش پایانی مراسم، «تمبر سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت» و «کارت امید مادر» با حضور رئیس‌جمهور رونمایی شد و از ۲۵ برگزیده این رویداد تقدیر شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، جوانی جمعیت
خبرهای مرتبط
نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوای سه‌گانه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه اجرایی برتر در «رویداد ملی جوانی جمعیت» شد
پزشکیان: هزینه‌های بی‌خود و اضافی و بدون بهره‌وری را حذف کنیم
با صدور پیامی؛
پزشکیان به تولیت آستان قدس رضوی تسلیت گفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد
مگر حقوق مردم به دلار است که قیمت بنزین، گوشت و مرغ را به دلار حساب می‌کنند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۴ آبان
باید از فرصت کتاب برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس استفاده کنیم
تعلل ۹ ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه است
قائم‌پناه: منافع مردم را وجه‌المصالحه نمی‌کنیم/ خبر‌های خوب از رفع فیلترینگ در راه است
تهران؛ میزبان کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع»
علامه سید محمدحسین طباطبایی معمار حکمت و وحدت بود
تذکر دیوان محاسبات به هیات وزیران به‌دلیل تاخیر در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه ۱۴۰۳
هشدار ایران نسبت به پیامد‌های تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب
آخرین اخبار
المپیاد بین‌المللی ترکیبیات، پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است
نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوای سه‌گانه
زندگی آسان و اثرگذار با کنار گذاشتن تشریفات و تجملات امکان‌پذیر است
هشدار ایران نسبت به پیامد‌های تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد
علامه سید محمدحسین طباطبایی معمار حکمت و وحدت بود
تعلل ۹ ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی به‌دلیل مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه است
قائم‌پناه: منافع مردم را وجه‌المصالحه نمی‌کنیم/ خبر‌های خوب از رفع فیلترینگ در راه است
تذکر دیوان محاسبات به هیات وزیران به‌دلیل تاخیر در تصویب صورتحساب عملکرد بودجه ۱۴۰۳
تهران؛ میزبان کنفرانس «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع»
باید از فرصت کتاب برای موضوع فلسطین، جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس استفاده کنیم
مگر حقوق مردم به دلار است که قیمت بنزین، گوشت و مرغ را به دلار حساب می‌کنند؟
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۴ آبان
تصویب قانون اعدام اسرای فلسطینی نشان‌دهنده جنایتکار بودن صهیونیست‌ها و آمریکایی‌هاست
الیاس حضرتی با استعفای «فیاض زاهد» عضو حقیقی شورای اطلاع‌رسانی دولت موافقت کرد
واکنش ایران به ادعای بی‌اساس کانادا
سفیر ایران در سازمان ملل: تهران هرگز در برابر تهدید یا اجبار تسلیم نخواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه درگذشت حجت الاسلام والمسلمین میرآقایی را تسلیت گفت
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت خواهر محمود احمدی نژاد را تسلیت گفت
پزشکیان: برگزاری شکوهمند انتخابات پارلمانی عراق مایه ارتقای عظمت این ملت است
بازدید سردار کریمی از روند استقرار یگان‌ها و آمادگی عملیاتی نیرو‌ها در غرب کشور