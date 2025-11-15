باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابتهای تکواندو ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی که به میزبانی ریاض عربستان برگزار میشود، علی خوش روش در رده بندی وزن ۷۴ـ کیلوگرم برابر جواد آقایف از جمهوری آذربایجان و دارنده برنز قهرمانی جهان مکزیک به میدان رفت و موفق شد با نتیجه دو بر صفر در راند شماری پیروز شود و مدال برنز را کسب کند.
مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی هم به این شرح هستند:
مدال طلا
۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)
۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)
۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)
۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)
۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)
۶- تیم ملی فوتسال
۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)
۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)
۹- تیم ملی والیبال
۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)
مدال نقره
۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)
۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)
۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)
۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)
۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)
۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)
۷- مرتضی نعمتی (کاراته)
۸- صالح اباذری (کاراته)
۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)
۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)
۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)
۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)
مدال برنز
۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)
۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)
۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)
۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)
۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)
۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)
۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)
۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)
۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)
۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)
۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)
۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)
۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)
۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)
۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)
۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)
۱۷- تیم ملی والیبال زنان
۱۸ - علی خوش روش - تکواندو