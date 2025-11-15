باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های تکواندو ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی که به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود، علی خوش روش در رده بندی وزن ۷۴ـ کیلوگرم برابر جواد آقایف از جمهوری آذربایجان و دارنده برنز قهرمانی جهان مکزیک به میدان رفت و موفق شد با نتیجه دو بر صفر در راند شماری پیروز شود و مدال برنز را کسب کند.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)

۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

۶- تیم ملی فوتسال

۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)

۹- تیم ملی والیبال

۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)

۷- مرتضی نعمتی (کاراته)

۸- صالح اباذری (کاراته)

۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)

۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)

۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)

۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)

مدال برنز

۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)

۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)

۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)

۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)

۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)

۱۷- تیم ملی والیبال زنان

۱۸ - علی خوش روش - تکواندو