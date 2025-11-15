عضو تیم ملی تکواندوی ایران با پیروزی در دیدار رده بندی موفق شد یک مدال برنز برای کاروان ورزش ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه رقابت‌های تکواندو ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی که به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود، علی خوش روش در رده بندی وزن ۷۴ـ کیلوگرم برابر جواد آقایف از جمهوری آذربایجان و دارنده برنز قهرمانی جهان مکزیک به میدان رفت و موفق شد با نتیجه دو بر صفر در راند شماری پیروز شود و مدال برنز را کسب کند.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)
۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)
۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)
۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)
۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)
۶- تیم ملی فوتسال
۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)
۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)
۹- تیم ملی والیبال
۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)
۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)
۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)
۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)
۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)
۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)
۷- مرتضی نعمتی (کاراته)
۸- صالح اباذری (کاراته)
۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)
۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)
۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)
۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)

مدال برنز

۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)
۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)
۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)
۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)
۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)
۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)
۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)
۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)
۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)
۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)
۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)
۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)
۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)
۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)
۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)
۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)
۱۷- تیم ملی والیبال زنان
۱۸ - علی خوش روش - تکواندو

کریمی فینالیست شد؛ سه تکواندوکار ایران در انتظار شانس مجدد
تکواندو قهرمانی جهان؛
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
پینار لطفی زاده به مدال نقره رسید + فیلم
