زهرا حاجی‌لری و مینا رستاقی دو تیرانداز ملی پوش ایران در رقابت‌های تفنگ بادی ۱۰ متر بازی‌های المپیک ناشنوایان، به کار خود پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در جریان اولین روز از بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان و در مسابقات تیراندازی، امروز (یکشنبه ۲۵ آبان) نمایندگان ایران در بخش تفنگ بادی بانوان به رقابت با حریفان شان پرداختند.  

۱۷ تیرانداز از ۱۱ کشور برگزارکننده رقابت‌های تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان بودند. زهرا حاجی لری و مینا رستاقی هم دو نماینده ایران در این بخش از مسابقات بودند که از صعود به فینال بازمانده و به کار خود پایان دادند.  

بر این اساس،   زهرا حاجی لری امتیاز ۶۱۷.۲ را ثبت کرد، اما با اختلاف ۲ دهم امتیاز از راهیابی به فینال بازماند.  مینا رستاقی هم امتیاز ۶۰۷.۳  را به ثبت رساند و نتوانست فینالیست شود.

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن؛
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - ژاپن؛
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
رژه کاروان ورزش ایران در المپیک بیست و پنجم ناشنوایان
