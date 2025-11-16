رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید در چارچوب پادمان بر فعالیت ما نظارت کند و برای تأسیساتی که حمله نظامی به آنها شده است باید آژانس رویه‌ای داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در تاریخ سابقه نداشته است. تفاوت آن با سایر حمله‌ها مانند حمله اسرائیل به سوریه و عراق این است که آن حمله‌ها هیچ‌کدام تحت نظارت پادمان و آژانس نبودند.

وی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ است که تاسیسات هسته‌ای که در آژانس ثبت شده است و مستمر توسط او نظارت شده است و نظارت تشدید شده داشته است، مورد حمله قرار می‌گیرد. این ضربه‌خوردن به حقوق بین‌الملل است از این بابت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این حملات را محکوم نکرد. مدیر کل آژانس نیز این حملات را محکوم نکرد، در شورای حکام نیز اجازه داده نشد بیانیه‌ای صادر شود و سه کشور اروپایی و آمریکا باعث شدند بیانیه مربوطه ناکام بماند. در شورای حکام و شورای امنیت نیز این امر محکوم نشد. این یعنی ضربه خوردن به حقوق بین‌الملل و قوانین بین‌المللی.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه باید تاسف خورد که سه کشور اروپایی و آمریکا رویه یک‌جانبه‌گرایی زورگویان را علیه ایران ادامه می‌دهند و مجدد همان عبارات تحریک‌آمیز و غیر واقعی را درقالب قطعنامه در دستور کارقرار دادند، تصریح کرد: مسیری که ایران انتخاب کرده و حرکتی که آغاز کرده است از ابتدا کاملا شفاف بوده است. در مسیر همان برنامه‌های شفاف حرکت کرده است و فعالیت خود را ادامه می‌دهد. ما امیدوار بودیم و هستیم که کشور‌های مختلف به این حقیقت بیشتر توجه کنند که استفاده سوء این کشور‌ها از سازمان‌های بین‌المللی و آژانس شرایطی ایجاد می‌کند که اجرای استاندارد دو گانه و قانون جنگل بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند؛ لذا این امر باید متوقف شود.

اسلامی با بیان اینکه همه باید پایبند به قوانین و مقررات باشند، افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اساسنامه واضح دارد و وظیفه دارد فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در اختیار همه کشور‌ها قرار دهد. حتی از واژه تشویق، وساطت، حمایت و پشتیبانی در اساس‌نامه آن یاد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نشست شورای حکام و احتمال تصویب قطعنامه علیه ایران، توضیح داد: قطعنامه‌های آن تکراری خواهد بود. اینها عملیات روانی و سیاسی است. همان مطالب تکراری است و اتهامات سراسر دروغ و کذب است. مگر اینها ۲۰ سال با ایران مذاکره نکردند؟، مگر حاصل آن برجام نشد؟، مگر پرونده پی‌ام‌دی در برجام بسته نشد؟. اینها بهانه برای فشار بیشتر به مردم و کشور است، ما مسیر خود را ادامه می‌دهیم و هیچ قواعدی را نقض نکردیم. مطابق مقررات عمل کردیم و مطابق آن ادامه می‌دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: سیاست ما در همکاری با آژانس این است که موعد ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱ تمام شد و شاهد خاتمه ۲۲۳۱ هستیم. آژانس در چارچوب پادمان باید بر فعالیت ما نظارت کند و برای تاسیساتی که حمله نظامی به آنها شده باید آژانس رویه داشته باشد. آژانس باید بپذیرید که آیا حمله جایز بوده است؟، اگر بله لذا این امر قانونی نیست. اگر حمله محکوم است لذا باید رویه‌ای برایش داشته باشیم. تا وقتی رویه‌ای نیست برای چه باید مذاکره کنند و آیا چیزی مانده که بر آن نظارت کنند؟

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آزانس حق ندارد بازدید کند
۰
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
فقط آژانس را به ایران راه ندهید چو جاسوس هستند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
رژیم صهیونیستی 2 بار به ایران حمله هوایی داشته هر دوبار هم با واکنش حمله موشکی ایران همراه بود
اما ایران چرا به جای موسسات نظامی مثل وایزمن و ساختمان های اداری آب شیرین کن شون رو نمیزنه؟! ببینن آب ندارن جمع میکنن از اون سرزمین غصبی میرن دیگه
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اسلامی باید اخراج وعراقچی باید از کابینه خارج بشود یک نفر جدی ونترس باید جایگزین اینها بشود
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
چرا بازسازی را انجام نمی دهید ترامپ هم این را میخواهد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آقای اسلامی سایتهای هسته ای بازسازی نمی کنید هدف آمریکا را برآورد میکنید ترامپ خیال میکند ایران از ترس بازسازی را شروع نمیکندایران سریعا باید سانتی فیوزها را بچرخاند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
و این در حالی است که متأسفانه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیانتکار تاکنون از سلاح هسته ای آمریکا، کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی دفاع، حمایت و استقبال کرده است چرا؟
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آمریکا آزمایش بمب هسته‌ای B61-12 با جنگنده اف-۳۵ را تأیید کرد/ سئوال اینجاست که آیا آزمایش هسته ای آمریکا جنایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود؟ سئوال اینجاست که آیا آزمایش هسته ای آمریکا جنایت کار به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود؟ اگر واقعا سلاح هسته ای بد است، شما نیز آن را کنار گذارید اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا آن را کنار نمی گذارد.
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بدون شک ایران باید براز دفاع از خود علاوه بر خرید پدافن و رادار و جنگنده بمب اتم هم بسازد .
۴
۹
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آژانس = جنگنده هاي مخوف و مخرب اسرائیل و امريكا
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر عباسپور
۱۴:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
نظارت دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟؟؟ بعد از این همه خیانت آژانس به ایران....
۳
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باید اقدام آمریکا و اسرائیل فوراً محکوم شود باید تمام خسارات را فوراً پرداخت کنند در غیر این صورت حق ندارند نزدیک ایران شوند و گر نه این بازرسان باید به درک واصل شوند
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اگر اقتدار هسته ای داشتیم جرات و...نمیکردن بهمون نزدیک بشن.
ما که زیربار فشار وتحریمیم حداقل سلاح هسته ای هم داشته باشیم ک بهمون حمله نکنند
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر امریکا
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
آقای اسلامی خود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باعث و بانی وضع موجود هست اعتماد دوباره به همچین سازمانی اشتباه محض است.
ایران درباره انرژی هسته ای که حق مسلم خود است باید رویکرد جدیدی پیش گیرد.
۲
۱۱
پاسخ دادن
