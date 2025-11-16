باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در تاریخ سابقه نداشته است. تفاوت آن با سایر حمله‌ها مانند حمله اسرائیل به سوریه و عراق این است که آن حمله‌ها هیچ‌کدام تحت نظارت پادمان و آژانس نبودند.

وی ادامه داد: برای اولین بار در تاریخ است که تاسیسات هسته‌ای که در آژانس ثبت شده است و مستمر توسط او نظارت شده است و نظارت تشدید شده داشته است، مورد حمله قرار می‌گیرد. این ضربه‌خوردن به حقوق بین‌الملل است از این بابت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این حملات را محکوم نکرد. مدیر کل آژانس نیز این حملات را محکوم نکرد، در شورای حکام نیز اجازه داده نشد بیانیه‌ای صادر شود و سه کشور اروپایی و آمریکا باعث شدند بیانیه مربوطه ناکام بماند. در شورای حکام و شورای امنیت نیز این امر محکوم نشد. این یعنی ضربه خوردن به حقوق بین‌الملل و قوانین بین‌المللی.

رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه باید تاسف خورد که سه کشور اروپایی و آمریکا رویه یک‌جانبه‌گرایی زورگویان را علیه ایران ادامه می‌دهند و مجدد همان عبارات تحریک‌آمیز و غیر واقعی را درقالب قطعنامه در دستور کارقرار دادند، تصریح کرد: مسیری که ایران انتخاب کرده و حرکتی که آغاز کرده است از ابتدا کاملا شفاف بوده است. در مسیر همان برنامه‌های شفاف حرکت کرده است و فعالیت خود را ادامه می‌دهد. ما امیدوار بودیم و هستیم که کشور‌های مختلف به این حقیقت بیشتر توجه کنند که استفاده سوء این کشور‌ها از سازمان‌های بین‌المللی و آژانس شرایطی ایجاد می‌کند که اجرای استاندارد دو گانه و قانون جنگل بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند؛ لذا این امر باید متوقف شود.

اسلامی با بیان اینکه همه باید پایبند به قوانین و مقررات باشند، افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اساسنامه واضح دارد و وظیفه دارد فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در اختیار همه کشور‌ها قرار دهد. حتی از واژه تشویق، وساطت، حمایت و پشتیبانی در اساس‌نامه آن یاد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره نشست شورای حکام و احتمال تصویب قطعنامه علیه ایران، توضیح داد: قطعنامه‌های آن تکراری خواهد بود. اینها عملیات روانی و سیاسی است. همان مطالب تکراری است و اتهامات سراسر دروغ و کذب است. مگر اینها ۲۰ سال با ایران مذاکره نکردند؟، مگر حاصل آن برجام نشد؟، مگر پرونده پی‌ام‌دی در برجام بسته نشد؟. اینها بهانه برای فشار بیشتر به مردم و کشور است، ما مسیر خود را ادامه می‌دهیم و هیچ قواعدی را نقض نکردیم. مطابق مقررات عمل کردیم و مطابق آن ادامه می‌دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: سیاست ما در همکاری با آژانس این است که موعد ۱۰ ساله قطعنامه ۲۲۳۱ تمام شد و شاهد خاتمه ۲۲۳۱ هستیم. آژانس در چارچوب پادمان باید بر فعالیت ما نظارت کند و برای تاسیساتی که حمله نظامی به آنها شده باید آژانس رویه داشته باشد. آژانس باید بپذیرید که آیا حمله جایز بوده است؟، اگر بله لذا این امر قانونی نیست. اگر حمله محکوم است لذا باید رویه‌ای برایش داشته باشیم. تا وقتی رویه‌ای نیست برای چه باید مذاکره کنند و آیا چیزی مانده که بر آن نظارت کنند؟

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت