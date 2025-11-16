دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر لزوم ثبت روایت‌های آموزشی معلمان واشتراک‌گذاری تجارب خود، گفت: تحلیل روایت‌های معلمان می‌تواند دستمایه تولید دانش بومی در نظام آموزشی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمود امانی طهرانی با تأکید بر نقش مؤثر معلمان در احیای انگیزه یادگیری دانش‌آموزان، افزود: داستان معلمی، داستانی متفاوت، پرهیجان و خاطره‌انگیز است؛ حرفه‌ای که نه‌تنها مسئولیت آموزشی بلکه رسالت خاطره‌سازی و روایتگری را نیز در خود دارد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین ویژگی مغفول این حرفه، خاطره‌ساز و ماندگار بودن آن است، گفت: «خاطره‌نویسی» در فضای جدید آموزشی با عنوان «روایت معلم» و در قالب «تحلیل روایت»‌های علمی جای خود را در برنامه‌ریزی درسی باز کرده است.

امانی طهرانی تصریح کرد: معلمان با ثبت روایت‌های آموزشی، تجربه‌های خود را به اشتراک می‌گذارند و از طریق روایت و تحلیل، دانش و انگیزه تازه‌ای را در میان همکاران خود گسترش می‌دهند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تقویت انگیزه یادگیری در دانش‌آموزان از دغدغه‌های مشترک نظام آموزشی است، طراحی آموزشی را کلید ورود به یادگیری عمیق دانست و اظهار کرد: طراحی آموزشی همان پیمودن گام‌به‌گام مسیر یادگیری است؛ معلم همان‌گونه که کودک را به راه رفتن می‌آموزد، قدم به قدم او را در مسیر یادگیری یاری می‌کند.

امانی طهرانی با اشاره به تجربه موفق اجرای این الگو‌ها در مناطق کم‌برخوردار افزود: وقتی طراحی آموزشی قوی باشد، اجرای آن توسط هر معلم یا مربی بدون دوره‌های رسمی تربیت معلم- به‌سادگی ممکن است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از معلمان خواست تا تولیدات خود در زمینه بازی و یادگیری را در قالب «درس‌پژوهی» مستند و ارائه کنند تا قابلیت علمی و اثربخشی آن تثبیت شود.

امانی طهرانی گفت: طراحی بازی‌های آموزشی می‌تواند مسیر آموزش را به تجربه‌ای لذتبخش و پویا تبدیل کند و زبانمشترکدر فرایند یادگیری نوین است.

وی حرکت‌های نوآورانه در حوزه بازی و یادگیری را «جذاب، علمی و مبتنی بر پیشینه غنی آموزش کشور» دانست و خاطرنشان کرد: مسیر انتخاب‌شده در رویداد «شادکام» مسیری امیدبخش است و با استمرار این همکاری‌ها و بهره‌گیری از تجربه‌های جمعی، می‌توان به تحولی پایدار در آموزش کشور دست یافت.

