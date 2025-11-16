ملی‌پوشان هندبال مردان ایران در دومین دیدار خود از بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی مقابل مالدیو به برتری رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض، از ساعت ۱۲:۳۰ صبح روز یکشنبه ۲۵ آبان به مصاف مالدیو رفت و با نتیجه ۵۷ بر ۱۴ پیروز شد. 

شاگردان رافائل در گروه A بازی‌های کشور‌های اسلامی با قطر، مالدیو و امارات همگروه هستند که بعد از شکست برابر قطر و پیروزی برابر مالدیو باید در سومین بازی خود به مصاف امارات بروند. 

در گروه B نیز عربستان، بحرین، کویت و عراق حضور دارند.

برنامه و نتایج کامل مسابقات تیم ملی هندبال مردان در مرحله مقدماتی کشور‌های اسلامی:

ایران ۲۳ - قطر ۳۹

ایران ۵۷ - مالدیو ۱۴

سه شنبه ۲۶ آبان 

ایران - امارات ساعت ۱۲:۳۰

علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال مردان ایران در این بازی‌ها هستند.

محسن کرباسچی سرپرست، رافائل کاستیو سرمربی، مجید رحیمی‌زاده مربی و علی بخشی ماسور نیز کادر تیم ملی هندبال مردان ایران را تشکیل می‌دهند.

مسابقات هندبال بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۲ تا ۳۰ آبان در دو بخش مردان و زنان پیگیری می‌شود.

برچسب ها: هندبال ، بازی های کشور های اسلامی
تبادل نظر
