باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-سمیعی نژاد مدیرعامل ایمیدرو در خصوص نقش این جایزه در افزایش بهره وری معادن با اشاره به برنامه هفتم توسعه و تاکید رئیس جمهور بر اجرای آن گفت: ۱۳ درصدی افزایش تولید صنایع معدنی نیازمند اتخاذ راهکارها و سیاستهای مدیریتی کارآمد است و در کنار آن لازم است که واحدهای فعال در حوزه ارتقا بهره وری برنامه ریزی و هدفگذاری مشخصی داشته باشند.
وی افزود: امروز بخش معدن و صنایع معدنی کشور همچنان با تجهیزات قدیمی فعالیت میکنند که این موضوع موجب افزایش هزینههای استخراج و فرآوری، افزایش توقفهای عملیاتی و کاهش راندمان انرژی شده و نوسازی ماشینآلات و بهرهگیری از تجهیزات جدید، شرط لازم برای ارتقای بهرهوری مورد نظر است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: همچنین بهرهگیری از سیستمهای هوشمند، حفاریهای نوین، اتوماسیون صنعتی و تنظیم آنلاین فرآیندها، میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری استخراج، تولید و فرآوری داشته باشد.
سمیعی نژاد در رابطه با مصرف انرژی صنایع معدنی گفت: صنایع فولاد، سیمان وفرآوری فلزاتاز بزرگترین مصرفکنندگان انرژی در کشور هستند و ضعف در سیستمهای بازیابی حرارتی، مصرف بالای گاز و برق و عدم استفاده از فناوریهای کممصرف، هزینهها را افزایش داده و بهرهوری را کاهش میدهد که لازم است واحدهای تولیدی از راهکارهای موجود در بهینهسازی انرژی بهطور گستردهتری استفاده کنند.
وی با تاکید بر لزوم اکتشاف اصولی و دادهمحور در بخش معادن کشور گفت: هنوز بخش زیادی از اکتشافات معدنی کشور مبتنی بر دادههای دقیق، مدلسازی سهبعدی و روشهای ژئوفیزیکی پیشرفته نیست که این امر منجر به استخراجهای غیر بهینه، افزایش باطله و استفاده ناکارآمد از ذخایر معدنی میشود و بدون شک، سرمایهگذاری در اکتشافات نوین میتواند بهرهوری کل زنجیره را افزایش دهد.
این معادن وزیر صمت خاطر نشان کرد:، اما بهرهوری تنها وابسته به ماشینآلات نیست بلکه مهارت و دانش نیروی انسانی، یکپارچهسازی دیجیتال زنجیره تولید و استفاده از سیستمهای برنامهریزی پیشرفته، تأثیر مستقیمی بر ارتقای بهرهوری دارد و از سوی دیگر در ایران هزینهکرد در تحقیق و توسعه بسیار کمتر از استانداردهای جهانی است به طوریکه برخی از مدیران صنعتی هنوز R&D (تحقیق و توسعه) را هزینه میدانند، در حالی که این حوزه یک سرمایهگذاری بلندمدت و ضروری برای ارتقای فناوری و رقابتپذیری است و تقویت نظام تحقیق و توسعه باید بهعنوان یک اصل در سیاستهای کارخانهها و شرکتهای معدنی قرار بگیرد.
سمیعی نژاد در پایان گفت: بر اساس این محورها و نکات، سیاستهای برنامه هفتم برای بخش معدن تدوین شده و تلاش میکنیم با تمرکز بر این حوزهها، اهداف توسعهای این بخش محقق شود.
