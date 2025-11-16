معاون وزیر صمت گفت:صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور هستند و ضعف در سیستم‌های بازیابی حرارتی، مصرف بالای گاز و برق میزان بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-سمیعی نژاد مدیرعامل ایمیدرو در خصوص نقش این جایزه در افزایش بهره وری معادن  با اشاره به برنامه هفتم توسعه و تاکید رئیس جمهور بر اجرای آن گفت: ۱۳ درصدی افزایش تولید صنایع معدنی نیازمند اتخاذ راهکار‌ها و سیاست‌های مدیریتی کارآمد است و در کنار آن لازم است که واحد‌های فعال در حوزه ارتقا بهره وری برنامه ریزی و هدفگذاری مشخصی داشته باشند.

وی افزود: امروز بخش معدن و صنایع معدنی کشور همچنان با تجهیزات قدیمی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب افزایش هزینه‌های استخراج و فرآوری، افزایش توقف‌های عملیاتی و کاهش راندمان انرژی شده و نوسازی ماشین‌آلات و بهره‌گیری از تجهیزات جدید، شرط لازم برای ارتقای بهره‌وری مورد نظر است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: همچنین بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند، حفاری‌های نوین، اتوماسیون صنعتی و تنظیم آنلاین فرآیندها، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری استخراج، تولید و فرآوری داشته باشد.

سمیعی نژاد در رابطه با مصرف انرژی صنایع معدنی گفت: صنایع فولاد، سیمان وفرآوری فلزات‌از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور هستند و ضعف در سیستم‌های بازیابی حرارتی، مصرف بالای گاز و برق و عدم استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، هزینه‌ها را افزایش داده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد که لازم است واحد‌های تولیدی از راهکار‌های موجود در بهینه‌سازی انرژی به‌طور گسترده‌تری استفاده کنند.

وی با تاکید بر لزوم اکتشاف اصولی و داده‌محور در بخش معادن کشور گفت: هنوز بخش زیادی از اکتشافات معدنی کشور مبتنی بر داده‌های دقیق، مدل‌سازی سه‌بعدی و روش‌های ژئوفیزیکی پیشرفته نیست که این امر منجر به استخراج‌های غیر بهینه، افزایش باطله و استفاده ناکارآمد از ذخایر معدنی می‌شود و بدون شک، سرمایه‌گذاری در اکتشافات نوین می‌تواند بهره‌وری کل زنجیره را افزایش دهد.

 

این معادن وزیر صمت خاطر نشان کرد:، اما بهره‌وری تنها وابسته به ماشین‌آلات نیست بلکه مهارت و دانش نیروی انسانی، یکپارچه‌سازی دیجیتال زنجیره تولید و استفاده از سیستم‌های برنامه‌ریزی پیشرفته، تأثیر مستقیمی بر ارتقای بهره‌وری دارد و از سوی دیگر در ایران هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه بسیار کمتر از استاندارد‌های جهانی است به طوریکه برخی از مدیران صنعتی هنوز R&D (تحقیق و توسعه) را هزینه می‌دانند، در حالی که این حوزه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و ضروری برای ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری است و تقویت نظام تحقیق و توسعه باید به‌عنوان یک اصل در سیاست‌های کارخانه‌ها و شرکت‌های معدنی قرار بگیرد.

 

سمیعی نژاد در پایان گفت: بر اساس این محور‌ها و نکات، سیاست‌های برنامه هفتم برای بخش معدن تدوین شده و تلاش می‌کنیم با تمرکز بر این حوزه‌ها، اهداف توسعه‌ای این بخش محقق شود.

 

انتهای پیام

برچسب ها: معدن ، صنایع معدنی
خبرهای مرتبط
مرکز تصادف خودرو به پیشرفت ۹۵ درصدی رسید
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در بخش کشاورزی وجود دارد
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذر ماه آغاز شد
آخرین اخبار
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
افزایش بیش از ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیمه شخص ثالت راننده محور از چه زمانی اجرایی می‌شود؟+ فیلم
۶۵ همت زیان انباشته موسسه ملل
افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در جنوب کشور
نتایج قرعه‌کشی سایپا اعلام شد
پیشنهاد بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث برای ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه
سفرمارکت پیشگام در فروش انواع بلیط قطار تمامی شرکت‌های ریلی
ساخت اولین واحدهای مسکونی ویلایی دولتی کلید خورد+ فیلم
اولین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
گمرک: ارزش گذاری خودرو‌های وارداتی توسط وزارت صمت انجام می‌شود
سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی برای موسسه اعتباری ناتراز ملل هیات سرپرستی تعیین کرد
تحویل ۵۹۷ واحد مسکونی ویلایی با پیشرفت ۶۵ درصدی به متقاضیان+ فیلم
امروز حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴
مدیریت مصرف تنها راه برون رفت از وضعیت قرمز آب
حرکت نخستین قطار صادراتی کلینکر از هشتگرد به ترکیه
روند حرکتی نماگرهای تالار شیشه‌ای چگونه خواهد بود+ عکس
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذر ماه آغاز شد
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۳ درصد+ جدول
توزیع برنج پاکستانی با قیمت مصوب طی روز‌های آتی
تداوم تعمیرات نیروگاهی با دانش متخصصان داخلی
۴۳۰ هزار چاه غیرمجاز و فاقد پروانه در بخش کشاورزی وجود دارد
دریافت یارانه تنها از طریق ثبت شماره حساب خانوار امکان پذیر شد
انتقال آب خلیج فارس به تهران نه ضرورت دارد و نه مقرون به صرفه است