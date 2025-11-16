با اعلام رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال، سهمیه ایران در فصل آینده لیگ نخبگان آسیا یک + یک خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال اظهار کرد: سهمیه ما برای فصل آینده مسابقات لیگ نخبگان آسیا، یک + یک است. پیشنهاد ما برای چگونگی تخصیص سهمیه‌ها به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رفته است. پیشنهاد ما همان فرآیند سال گذشته بوده است. ان‌شاءالله هیئت رئیسه مصوب کند و بعد به باشگاه‌ها اعلام خواهیم کرد.

او  افزود: ما در بحث مجوز حرفه‌ای سعی کردیم جلوتر از AFC حرکت کنیم. سال آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا چند معیار جدید را اضافه خواهد کرد، اما  ما همه اینها را امسال به معیارها اضافه کردیم و آموزش‌های لازم را هم به باشگاه‌ها دادیم. عمده تأکید کنفدراسیون فوتبال آسیا روی بحث‌های بازاریابی و ایجاد درآمد پایدار برای باشگاه‌هاست.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، کمیته صدور مجوز حرفه ای
خبرهای مرتبط
توضیحات رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای درباره شایعات مربوط به باشگاه استقلال
پیش‌نویس فیرپلی مالی فوتبال ایران با الگو برداری از قطر، کره جنوبی و اروپا
افشاگری تاج از عدد و رقم زیان‌ها قرارداد‌های گران قیمت بازیکنان در لیگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
آخرین اخبار
سرپرست کاروان ایران در بازی‌های ریاض: شانس ارتقاء جایگاه داریم
اسبقیان و کوهپایه‌زاده به اردوی پارادوومیدانی رفتند
پیروزی فوتبال هفت نفره ایران مقابل مالزی در قهرمانی آسیا
برد پرگل هندبال ایران مقابل مالدیو
اراک رسما میزبان شهرآورد پایتخت شد
حضور یک بازیکن در ترکیب استقلال برای جام حذفی قطعی شد
مارتینس: می‌خواهم مقابل هوادارانمان به جام جهانی برسیم
ترسو‌ترین شجاعِ تاریخ فوتبال!
اعتراض مدیر استقلال به لغو دیدار تراکتور و پرسپولیس
ورزشگاه جدید پایتخت جانمایی شد
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
رویارویی دوباره سینر و آلکاراس در سکانس آخر فصل
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
برزیل ۲ - ۰ سنگال/ قدرت‌نمایی شاگردان آنچلوتی در لندن + فیلم