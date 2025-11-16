باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال اظهار کرد: سهمیه ما برای فصل آینده مسابقات لیگ نخبگان آسیا، یک + یک است. پیشنهاد ما برای چگونگی تخصیص سهمیه‌ها به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رفته است. پیشنهاد ما همان فرآیند سال گذشته بوده است. ان‌شاءالله هیئت رئیسه مصوب کند و بعد به باشگاه‌ها اعلام خواهیم کرد.

او افزود: ما در بحث مجوز حرفه‌ای سعی کردیم جلوتر از AFC حرکت کنیم. سال آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا چند معیار جدید را اضافه خواهد کرد، اما ما همه اینها را امسال به معیارها اضافه کردیم و آموزش‌های لازم را هم به باشگاه‌ها دادیم. عمده تأکید کنفدراسیون فوتبال آسیا روی بحث‌های بازاریابی و ایجاد درآمد پایدار برای باشگاه‌هاست.