نماینده وزن ۵۱- کیلوگرم تکواندوی زنان ایران به مدال برنز بازی‌های کشور‌های اسلامی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های روز دوم تکواندوی بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان، روژان گودرزی نماینده وزن ۵۱- کیلوگرم ایران در دیدار رده بندی برابر خاسانووا از ازبکستان به روی شیاپ چانگ رفت و در پایان در ۲ راند متوالی و با نتایج ۲ بر صفر و ۸ بر یک به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

گودرزی پیش از این در دور نخست برابر نایلیا شایلوبکوا از قرقیزستان ۲ بر صفر به برتری رسید، اما در دومین مبارزه برابر الیف آکگول دارنده مدال نقره جهان از ترکیه با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد و راهی گروه شانس مجدد شد.

در ادامه این مسابقات از ساعت ۲۰ امشب یکشنبه به وقت ایران، علی اصغر علی مرادیان در ۶۰-، امیررضا صادقیان در ۸۲+ و یلدا ولی نژاد در وزن ۷۰+ کیلوگرم، برای کسب مدال طلا به مصاف رقبای خود می‌روند.

 در روز نخست مسابقات تکواندو نیز ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم به مدال طلا رسید و علی خوش روش در ۷۴- و هستی محمدی در وزن ۵۷- کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

به گزارش ایسنا، روژان گودرزی تکواندوکار ۱۷ ساله ایران پس از کسب مدال برنز این مسابقات، گفت: اولین تجربه رده بزرگسالان من بود. از گرفتن مدال برنز هم خوشحالم که دست پر به کشورم برمی‌گردم و گوشه‌ای از زحماتی که خودم و همه اطرافیان برای من کشیدند را جبران می‌کنم. از طرفی ناراحتم که رنگ آن بهتر نشد.

گودرزی در مورد شکست مقابل نایب قهرمان جهان در مرحله یک چهارم نهایی گفت: رقابت من با تکواندو کار ترکیه نزدیک بود و در راند سوم نتیجه را واگذار کردم. امتیازی که من به صورت حریف زده بودم و کاملا واضح بود را ندادند، اما درمقابل امتیازی به حریف دادم که اصلا ضربه به صورت من نخورده بود. 

او در مورد رقابت بعدی خود گفت: کمتر از یک ماه دیگر مسابقات زیر ۲۱ سال جهان در کنیا در پیش داریم و من برای آن رویداد آماده می‌شوم؛ و تمام تلاشم می‌کنم که رنگ مدال من خوش رنگ‌ترین و انشالله طلا باشد.

