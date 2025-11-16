باشگاه خبرنگاران جوان - پاییز از آن فصلهاست که حساب و کتابش معلوم نیست. همان صبحی که هوا خیلی سوز دارد، ممکن است ظهر برگردد به تابستان و ژاکتی که پوشیدهاید روی دستتان باد کند! اما نوبرتر این است که با همین بازیگوشیهای فصل، ویروسهای زیادی سر از خانهها در میآورند و بچهمدرسهایها بهعنوان متهم ردیف اول حامل ویروساند. هر خانهای که بچهمدرسهای دارد حتماً یکسرش دارو دواست، یکسرش میوههای فصل که اتفاقاً خودشان در حکم دارو هستند.
شلغم و لبو، آنتی بیوتیک محسوب میشوند و سالهاست که روی چرخ گاریها در کوچه و خیابان مهمان مردم ایرانند وانگار که خود پاییز خبر دارد چه بلبشویی راه انداخته، با خودش یک بغل میوه مفید هم از باغ خدا آورده است. اما به جز اینها، کدوحلوایی با خواص خاص و دستور طبخهای متنوعی که دارد، غریب مانده و کمتر کسی است که بداند کدوحلوایی برای تسکین گلو درد بسیار مفید است.
بچهمدرسهایها کمتر دارو میخورند و از شربت تلخ و آمپول فراریاند. اینجاست که هنر مامانهای ایرانی باز به چشم میآید وقتی شروع میکنند به تهیه دارو از میوههای فصل. یکی از این داروها هم استفاده از آبپز شده کدوحلوایی بهعنوان تسکیندهنده گلو است. کدو شیرین است و ظاهر اشتهاآوری دارد. نرم و خوشخوراک است و باعث میشود بچهها شبها کمتر سرفه کنند. خاصیت ضدالتهابی کدو این کار را میکند و تازه اگر بچهها تب هم داشته باشند، با همین مصرف کدو حل میشود.
کدوحلوایی با آن رنگ نارنجی و جالبش، در بین سبزیجات یکی از پرفایدهترین هاست. خوردن کدوحلوایی پخته، مقاومت بدن را هم بالا میبرد و میتوانید مطمئن باشید دفعه بعدی باد پاییزی از پسدادن ویروسها به شما برنمیآید. این کدو که در شکلها و ابعاد مختلف در ترهبارها هست، مقادیر خوبی ویتامین a، e، و ویتامین c دارد و با همین ویتامینها به جنگ سرماخوردگی میرود.
مامانها اگر بتوانند کدوحلوایی را در سبد خریدهای پاییزیشان بگنجانند، به موهای نرم، پوست شفافتر و حتی کاهش وزن مناسب سلام کردهاند. کدوحلوایی مثل یک وریز باهوش، در میان خانواده کدوها، سعی کرده است تا بیشترین خدمات را ارائه کند. اما باز هم در هالووین غربیها بیشتر دوست داشته میشود تا روی سفره ما ایرانیها.
جای کدوحلوایی رو سفره مامانهای ایرانی است که بلدند با عشق دستورهای مختلف را امتحان کنند و از خواص کدوحلوایی در دسرها و کیکهایشان استفاده کنند و حتی خورشت کدوحلوایی بپزند.
کدوحلوایی برای مامانهای بچهدار هم گزینههای خوبی دارد. یکی از خواص کدوحلوایی برای کودکان این است که کرمهای موجود در روده کودکان را از بین میبرد. همچنین خاصیت ضدمیکروبی دارد و مزایای آنتیاکسیدانی آن برای بچهها بسیار مفید است.
در کدوحلوایی مقدار زیادی از مواد مغذی وجود دارند که باعث رشد بهتر کودکان میشود، فیبر موجود در کدوتنبل باعث میشود تا کودکان رشد مناسبی داشته باشند، این نارنجی پرفایده برای جلوگیری از یبوست هم پیشنهاد میشود. کدوحلوایی پتاسیم هم دارد و پتاسیم باعث میشود تا کودکان در طول روز انرژی کافی داشته باشند. همانطور که قبلاً هم گفتیم کدوحلوایی غنی از ویتامین A است که این ویتامین باعث تقویت بینایی کودکان میشود.
دیگر چیزی مانده که این نارنجی پرفایده به سفرهها نیاورده باشد؟! باید کدوحلوایی را از هالووین بیرون بکشیم و این روزها که گلودرد باز به خانهها حملهور شده، به مکعبهای کوچکش تقسیمش کنیم تا بعد آماده آبپز شدن شود. بچهها شاید اول کار کمی نق بزنند، اما بعد مزه شیرین کدو را به داروهایشان ترجیح میدهند. البته کدوحلوایی جایگزین مصرف دارو نیست، اما به بهبود شرایط به طور مؤثری کمک میکند.
