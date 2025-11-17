سرمربی تیم ملی ایتالیا با انتقاد از بازیکنان این تیم گفت: یکی از مشکلات تیم ترس است، زیرا زمانی که حریف فرصت پیدا می‌کند ترس بر ما غلبه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایتالیا شب گذشته با شکست ۴ بر یک برابر نروژ شانس صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد و باید در مرحله حذفی رقابت‌های قاره اروپا برای کسب سهمیه نهایی تلاش کند.

جنارو گتوزو، سرمربی تیم ملی ایتالیا پس از باخت تحقیرآمیز برابر نروژ به خبرنگاران گفت: تیم ایتالیا در شرایط سخت ترسو است و این رفتار بازیکنان تا قبل از بازی‌های مرحله پلی‌آف باید درست شود. من از تمام هواداران تیم ملی عذرخواهی می‌کنم. این یک شکست سنگین برای فوتبال ما بود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا ادامه داد: در نیمه نخست، بازی بسیار خوبی ارائه کردیم، اما در نیمه دوم یک عملکرد ناامید کننده داشتیم که اصلا در سطح نیمه اول نبود. تیم ایتالیا بعد از استراحت بین دو نیمه دچار فروپاشی شد.

هافبک اسبق تیم ملی ایتالیا و باشگاه آث میلان با اعتراف به ترس لاجوردی پوشان در برابر رقبا گفت: ما در شرایط سخت نمی‌توانیم عملکرد خوبی داشته باشیم، زیرا به محض اینکه حریف فرصت ایجاد می‌کند، ترس به ما مسلط می‌شود.

برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، جام جهانی ، تیم ملی فوتبال ایتالیا
