باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز دوشنبه در راس هیأتی سیاسی و اقتصادی و برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای عازم روسیه شد.

عارف پیش از عزیمت به روسیه در فرودگاه مهرآباد و در جمع خبرنگاران، درباره برنامه‌ها و اهداف این سفر بیان کرد: سازمان همکاری شانگهای سازمانی جوان، اما پر انرژی و بزرگ است و جمعیت ۱۰ کشور عضو این سازمان ۳،۴ میلیارد نفر است که ما با همه این کشور‌ها روابط دوجانبه بسیار خوب و تمدنی داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از دو سال گذشته، خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته همکاری‌های ایران با این سازمان به صورت جدی در همیشه زمینه‌ها توسعه یافته است.

عارف افزود: در این اجلاس پیش‌نویس ۱۰ سند آماده شده است که اگر برای امضای این اسناد توافق حاصل شود، زمینه همکاری‌های منطقه‌ای و چندجانبه و همچنین همکاری با سایر سازمان‌ها از جمله اوراسیا، اکو و یونسکو را فراهم می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه در حاشیه این اجلاس با نخست وزیران کشور‌های شرکت کننده درباره مسایل و همکاری‌های دوجانبه دیدار خواهم داشت، تصریح کرد: در دو اجلاسی نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای مواضع خود را برای آمادگی کشورمان در خصوص توسعه همکاری‌ها و مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی اعلام خواهم کرد.

عارف در ادامه درباره اجلاس استانداران استان‌های مرزی دریای خزر که روز چهارشنبه در رشت برگزار می‌شود، گفت: این اجلاس در راستای واگذاری اختیارات به استانداران و همچنین برای تقویت روابط با استان‌های مرزی دریای خزر و پیگیری مسایل مشترک از جمله مسایل مربوط به دریای خزر، گردشگری، روابط علمی و اقتصادی برگزار می‌شود. دولت همچنین به دنبال توسعه روابط استان‌های مرزی کشور با استان‌های مرزی کشور‌های همسایه و سایر کشور‌های منطقه است و در این اجلاس این اهداف دنبال می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور را در این سفر سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مقامات دولتی همراهی می‌کنند.

سازمان همکاری شانگهای متشکل از کشور‌هایی همچون ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ... یک سازمان بین‌المللی بشمار می‌رود که حداقل۲۴ درصد از کل مساحت جهان، ۶۵ درصد از مساحت اوراسیا و ۴۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و تا سال۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی آن حدود ۳۶ درصد از کل تولید ناخالص جهانی داشته است.