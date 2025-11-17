باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همایش هفتمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در شرایط فعلی امنيت غذایی پیش‌نیاز امنیت ملی است و پیش‌نیاز امنیت غذایی نیز بحث آب است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت موضوع امنیت غذایی است، افزود: با توجه به جنگ ۱۲ روزه این امر مهم را برای ما برجسته‌تر کرده است، پیامد این جنگ تحمیلی که امروز با آن در تامین نهاده‌های دامی و کشاورزی درگیر هستیم خودکفایی را برای ما الزامی کرده است.

ابراهیمی ادامه داد: سنجه های عملکردی سند برنامه هفتم پیشرفت از اسناد موثر و اثرگذار بوده و بر اساس این سنجه ها باید سالانه رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق شود که در سال نخست متاسفانه انجام نشد.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور بیان کرد: حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد صادرات مربوط به صنعت، ۲۰ تا ۲۵ درصد مربوط به حوزه معدن و ۲۰ تا ۲۵ درصد مربوط به خدمات مهندسی و محصولات کشاورزی است.

ابراهیمی با تأکید بر عدم تحقق برنامه‌های سند هفتم بیان کرد: در بخش کشاورزی این عملکرد زیر ۵۰درصد بود. ما تنها در برنامه آب شیرین کن های مرزی موفق عمل کرده‌ایم.

به گفته وی، از تحریم‌های بیرونی، تحریم‌های داخلی و انواع ناترازی های موجود است که ناشی از عدم مدیریت است.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به الزام رشد ۴۰ درصدی اقتصاد در پایان برنامه هفتم، افزود: حدود ۳ درصد از این رشد از بخش نرم‌افزاری و افزایش بهره‌وری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ۴.۵ میلیون بهره‌بردار در کشور بیان کرد: هنگامی که فقط ۲.۵ درصد منابع عمومی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد یعنی این حوزه از جیب در حال خرج کردن است و این خوب نیست.

ابراهیمی ادامه داد: نمایندگان مجلس سعی کردند با اضافه کردن ۱۷۰ همت در بودجه ۱۴۰۴ تا حدودی این خلا را جبران کند اما کافی نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد در شرایط عادی بسر نمی‌بریم و شرایط جدید، دست فرمان جدید و حرکت جدید می‌طلبد که منجر به پایداری سنجه های برنامه‌ها برای بهره‌وری ۳ درصدی می‌شود.



ابراهیمی با اشاره به منابع مالی سرگردان در جامعه بیان کرد: ۲۵ تا ۳۰ میلیارد ارز سرگردان در جامعه وجود دارد که باید به آن ۲ تا ۳ همت ریال سرگردان را اضافه کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که سند امنیت غذایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به منابع دارد، گفت: متاسفانه ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت نمی‌شود. چرا این منابع نباید در تولید تزریق شود؟ چرا با وجود پرداخت ارز ترجیحی باید محصولات با ارز آزاد به سفره مردم برسد؟

وی تاکید کرد: محصول صادر شده از فرصت‌های آب و خاک این کشور و یارانه‌های پرداختی استفاده کرده چرا نباید ایم ارز به کشور برگشت شود؟



این نماینده مجلس شورای اسلامی به فرار مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: چرا مواد خام و نیمه خام صادر می‌شود اما عوارض و مالیات آن گرفته نمی‌شود؟ با تأکید این موضوع تازه جدول آن آماده شده و مالیات مواد خامی که از ابتدا سال صادر شده چگونه قرار است گرفته شود؟ این منابع مالی است که در قانون و قانون‌گذاری پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در بخش آب، پیش‌بینی شده در قانون که تمام صنایع باید از آب برگشتی استفاده کنند چرا محقق نشده است؟

عصو کمیسیون کشاورزی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انتظار بیشتری دارند. این اهداف پیش‌بینی شده شدنی است و محدودیت منابع نداریم بلکه عدم مديريت منابع داریم.