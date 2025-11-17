عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در همایش هفتمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی  گفت: در شرایط فعلی امنيت غذایی پیش‌نیاز امنیت ملی است و پیش‌نیاز امنیت غذایی نیز بحث آب است.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت موضوع امنیت غذایی است، افزود: با توجه به جنگ ۱۲ روزه این امر مهم را برای ما برجسته‌تر کرده است، پیامد این جنگ تحمیلی که امروز با آن در تامین نهاده‌های دامی و کشاورزی درگیر هستیم خودکفایی را برای ما الزامی کرده است.

ابراهیمی ادامه داد: سنجه های عملکردی سند برنامه هفتم پیشرفت از اسناد موثر و اثرگذار بوده و بر اساس این سنجه ها باید سالانه رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق شود که در سال نخست متاسفانه انجام نشد.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد و افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور بیان کرد: حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد صادرات مربوط به صنعت، ۲۰ تا ۲۵ درصد مربوط به حوزه معدن و ۲۰ تا ۲۵ درصد مربوط به خدمات مهندسی و محصولات کشاورزی است.

ابراهیمی با تأکید بر عدم تحقق برنامه‌های سند هفتم  بیان کرد: در بخش کشاورزی این عملکرد زیر ۵۰درصد بود. ما تنها در برنامه آب شیرین کن های مرزی موفق عمل کرده‌ایم.

به گفته وی، از تحریم‌های بیرونی، تحریم‌های داخلی و انواع ناترازی های موجود است که ناشی از عدم مدیریت است.

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به الزام رشد ۴۰ درصدی اقتصاد در پایان برنامه هفتم، افزود: حدود ۳ درصد از این رشد از بخش نرم‌افزاری و افزایش بهره‌وری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ۴.۵ میلیون بهره‌بردار در کشور بیان کرد: هنگامی که فقط ۲.۵ درصد منابع عمومی به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد یعنی این حوزه از جیب در حال خرج کردن است و این خوب نیست.

ابراهیمی ادامه داد: نمایندگان مجلس سعی کردند با اضافه کردن ۱۷۰ همت در بودجه ۱۴۰۴ تا حدودی این خلا را جبران کند اما کافی نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد در شرایط عادی بسر نمی‌بریم و شرایط جدید، دست فرمان جدید و حرکت جدید می‌طلبد که منجر به پایداری سنجه های برنامه‌ها برای بهره‌وری ۳ درصدی می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به منابع مالی سرگردان در جامعه بیان کرد:  ۲۵ تا ۳۰ میلیارد ارز سرگردان در جامعه وجود دارد که باید به آن ۲ تا ۳ همت ریال سرگردان را اضافه کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که سند امنیت غذایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به منابع دارد، گفت: متاسفانه ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت نمی‌شود. چرا این منابع نباید در تولید تزریق شود؟ چرا با وجود پرداخت ارز ترجیحی باید محصولات با ارز آزاد به سفره مردم برسد؟

وی تاکید کرد: محصول صادر شده از فرصت‌های آب و خاک این کشور و یارانه‌های پرداختی استفاده کرده چرا نباید ایم ارز به کشور برگشت شود؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی به فرار مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: چرا مواد خام و نیمه خام صادر می‌شود اما عوارض و مالیات آن گرفته نمی‌شود؟ با تأکید این موضوع تازه جدول آن آماده شده و مالیات مواد خامی که از ابتدا سال صادر شده چگونه قرار است گرفته شود؟ این منابع مالی است که در قانون و قانون‌گذاری پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد:  در بخش آب، پیش‌بینی شده در قانون که تمام صنایع باید از آب برگشتی استفاده کنند چرا محقق نشده است؟

عصو کمیسیون کشاورزی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انتظار بیشتری دارند. این اهداف پیش‌بینی شده شدنی است و محدودیت منابع نداریم بلکه عدم مديريت منابع داریم.

برچسب ها: بخش کشاورزی ، محصولات کشاورزی
خبرهای مرتبط
توسعه مکانیزاسیون کلید کاهش ضایعات و پایداری امنیت غذایی
۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی قابلیت کشاورزی دارد
سالانه ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی به هدر می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
با این وضع پرداخت حقوق به کارکنان خدوم جهاد کشاورزی که همیشه زیر خط فقر بوده است دیگر انگیزه ای برای کار و نوآوری و کمک به تولید باقی نمی ماند.کارمندی که خودش بانی تولید خیلی از محصولات کشاورزی است ولی به دلیل تورم و فقر مطلق توانایی خرید آن ها را ندارد و فقط باید نظاره گر مصرف دیگران باشد .حالا خود قضاوت کنید.
۰
۰
پاسخ دادن
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
بهره برداری رسمی از مرکز آزمون تصادف در کشور تا یک ماه آینده+ فیلم
آخرین اخبار
رشد ۴۰ درصدی صادرات ریلی در ۸ ماهه امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴
زیر و بم معاملات گواهی سپرده ۶ محصول جدید/ تحویل فیزیکی کالا‌ها در بازار گواهی چگونه است؟
ایران می‌تواند دروازه اتصال ورود به اروپا شود+ فیلم
گام بعدی برای اصلاح ناترازی نظام بانکی/ موسسه اعتباری ملل با کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی!
بهره برداری رسمی از مرکز آزمون تصادف در کشور تا یک ماه آینده+ فیلم
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
تسهیلات گمرکی جدید برای تجار ابلاغ شد+ فیلم
تخصیص آب کشاورزی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
انتقاد مالک شریعتی به طرح نرخ سوم بنزین: هم ناقص است و هم ناکارآمد + فیلم
باید حداقل ۹۰ درصد انرژی کشور از طریق کنتور‌های هوشمند مدیریت شود
استفاده از تریاک در صنعت طیور کذب است
پیش بینی صادرات ۷۲ هزارتن شیرخشک صنعتی در نیمه دوم سال
صادرات ایران به آفریقا در ۶ ماهه امسال ۲ برابر شد
علت نبود ابر در آسمان ایران چیست؟ + فیلم
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان سال
رشته بیمه درمان با ۴۳.۴ درصد از حق بیمه بزرگ‌ترین سهم را در بازار بیمه دارد
رفیع‌زاده: اضافه‌کار به کسورات بازنشستگی اضافه می‌شود
ادامه بارش باران در ۱۸ استان کشور تا اواسط هفته
تخصیص زمین به ۹۰ درصد متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت یزد 
یارانه نقدی آبان‌ماه به حساب سرپرستان دهک‌های اول تا سوم واریز شد
هشداردرباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج/ سرگردانی ۱۰ ماهه تجار  
قاچاق گازوئیل تکذیب شد/۱۴۱ میلیون لیتر سهیمه سوخت اصناف جذب شد+ فیلم
دامداری ها کماکان درگیر تب برفکی هستند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۵ آبان ماه
صنایع فولاد، سیمان و فرآوری فلزات بزرگترین مصرف کنندگان انرژی
قیمت شیرخام به ۳۹ هزارتومان رسید/ قیمت شیرخام ۶۰ درصد گران شد
افزایش ۳/۳ درصدی تلفات جاده ای در شش‌ماهه نخست سال
بازار سهام با دو نیمه متفاوت؛ ورود پول حقیقی به بازار
قرارگیری تمامی کالا‌های با ریسک بالا تحت پوشش ایکس ری‌های کامیونی گمرک