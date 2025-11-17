باشگاه خبرنگارانجوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گلمحمدی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در هفتمین دوره هفته کتاب کشاورزی و منابع طبیعی گفت:سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج به عنوان مرجعیت علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی این افتخار را دارد که برای هفتمین بار در جمع فریختگان این امر را انجام دهد.
وی افزود: سازمان تات نقطه امید پشتوانه امنیت غذایی است؛ سازمانی که همواره دستگاههای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به آن اعتماد داشتهاند و آن را محور امنیت غذایی پایدار میدانند.
به گفته گل محمدی، دو سند مورد اشاره بزرگواران سند امنیت غذایی و برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی مبنای تنظیم برنامهها با نگاه حل مسئله و تمرکز بر چالشها و تأکید بر تغییر اقلیم و بحران آب بوده است. گفتنی است امروز در هفتمین دوره کتاب های منتخب با هدف توجه به چالش آب انتخاب شدند.
گل محمدی با بیان اینکه سازمان تات با انتقاد و پیشنهاد میتواند رو به جلو حرکت کند، افزود: گاهی برخی اظهار نظرها ممکن است انگیزه پژوهشگران و دانشمندان را کاهش دهد. افتخار ماست که ۱۷ درصد اعضای هیئت علمی کل بخش کشاورزی کشور در این سازمان فعالیت دارند، اما بیش از ۵۰ درصد انتشارات علمی و ترویجی بخش کشاورزی از جمله کتاب، نشریه ترویجی و دستورالعمل مربوط به سازمان تات است. گفتنی است در سال ۱۴۰۳ نسبت به قبل، نشر کتاب حدود ۹ درصد و نشریات و دستورالعملهای ترویجی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر جهاد ادامه داد:اگر امروز بخش کشاورزی و منابع طبیعی خاورمیانه از نظر انتشارات علمی رتبه نخست را دارد و در نظامهای علمسنجی رتبه ۱۶ کسب کرده است، بخش عمده این جایگاه متعلق به سازمان تات است. با وجود اینکه تنها ۱۷ درصد اعضای هیئت علمی بخش کشاورزی در این سازمان هستند، اما بیش از ۶۰۰ هسته و واحد فناور و شرکت دانشبنیان در آن مستقر است.
وی راهاندازی مرکز پایش تولید کشاورزی اقدام مهم و جدی سازمان برشمر و گفت: این مرکز با بهرهگیری از ظرفیتهای هوشمندسازی، هوش مصنوعی و توان دانشگاهها شکل گرفته است. اگر الگوی کشت تدوین شود و معاونتهای اجرایی آن را اجرا کنند، این مرکز میتواند برآورد دقیقی از سطح تولید و منابع پایدار ارائه دهد.
گلمحمدی ادامه داد: این مرکز با چهار سامانه در حال فعالیت است و بهتدریج تکمیل خواهد شد؛ شامل سامانه ماده ۷۱، سامانه شناسنامه محصولات کشاورزی که یکی از دغدغههای مهم کشور است، سامانه پایش دقیق سطح کشت، و شبکه بیش از ۳۸ هزار ایستگاه هواشناسی مجازی که هشدارها را مستقیم به کشاورزان ارائه میکند. به عبارتی کشاورز بهصورت همزمان از این سامانهها بهرهمند میشود.
وی گفت: از مجموع ۱۸۶۰ عضو هیئت علمی سازمان، ۱۲۵۰ محقق معین همراه کشاورزان و پژوهشگران مروج ارشد هستند و آنها را راهنمایی میکنند.