باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز دوشنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو با اشاره به ابتکارات و رایزنی‌های دیپلماتیک با همتایان خود در منطقه، بر ضرورت تداوم و تسریع گفت‌و‌گو‌ها و همکاری‌ها در چارچوب مشترک میان کشور‌های منطقه تأکید کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تداوم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رد اسنپ‌بک ادعایی برخی کشور‌های غربی، تصریح کرد که آژانس باید بی‌طرف بماند و از اقداماتی که به افزایش تنش می‌انجامد، پرهیز کند.

سرگئی لاوروف نیز ضمن استقبال از شکل‌گیری چارچوب مشورت و همکاری منطقه‌ای، آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران اعلام کرد.

وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره تلاش‌های روسیه در سازمان ملل متحد بر حق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود تاکید و هرگونه اقدامی را که منجر به نادیده گرفتن حقوق مردم فلسطین شود، مردود دانست.

دو طرف همچنین با اشاره به نشست آتی شورای حکام، ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، بر هماهنگی مواضع و همکاری‌های مشترک در این چارچوب توافق کردند.

وزرای خارجه ایران و روسیه در ادامه، آخرین وضعیت همکاری‌ها و مسائل کنسولی میان دو کشور را نیز مورد بررسی و پیگیری قرار دادند.