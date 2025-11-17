باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده حضور شمشیربازان اسلحه اپه ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان در حالی بسته شد که در بخش مردان، نمایندگان کشورمان به مدال نرسیدند و ریحانه رضایی تنها نماینده کشورمان در بخش بانوان است که باید به مصاف رقبای خود برود.

در ادامه این مسابقات، امیرحسین موشحی در مصاف با نماینده ازبکستان متحمل شکست ۱۵ بر ۱۰ شد و از رسیدن به جمع ۴ نفر برتر بازماند. موشحی در حالی از حضور در مرحله نیمه‌نهایی و کسب مدال بازماند که با غلبه بر هم تیمی خود به مرحله یک چهارم راه یافته بود. او در یک هشت برابر محمد اسماعیلی به برتری ۱۵ بر ۹ دست یافته بود.

در اسلحه سابر که ایران امید بسیاری به کسب مدال دارد، طبق برنامه نمیاندگان کشورمان روز چهارشنبه در بخش انفرادی و پنجشنبه در تیمی روی پیست می‌روند.