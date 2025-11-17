تیم دو نفره اپه مردان ایران بدون کسب مدال به کار خود در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده حضور شمشیربازان اسلحه اپه ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان در حالی بسته شد که در بخش مردان، نمایندگان کشورمان به مدال نرسیدند و ریحانه رضایی تنها نماینده کشورمان در بخش بانوان است که باید به مصاف رقبای خود برود.

در ادامه این مسابقات، امیرحسین موشحی در مصاف با نماینده ازبکستان متحمل شکست ۱۵ بر ۱۰ شد و از رسیدن به جمع ۴ نفر برتر بازماند. موشحی در حالی از حضور در مرحله نیمه‌نهایی و کسب مدال بازماند که با غلبه بر هم تیمی خود به مرحله یک چهارم راه یافته بود. او در یک هشت برابر محمد اسماعیلی به برتری ۱۵ بر ۹ دست یافته بود.

در اسلحه سابر که ایران امید بسیاری به کسب مدال دارد، طبق برنامه نمیاندگان کشورمان روز چهارشنبه در بخش انفرادی و پنجشنبه در تیمی روی پیست می‌روند.

برچسب ها: اسلحه اپه ، اسلحه سابر ، بازی های همبستگی اسلامی
خبرهای مرتبط
مدال برنز پینگ پنگ بازان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
بازی‌های کشورهای اسلامی؛
محمدمهدی غلامی در شنا برنز گرفت
آخرین تکواندوکاران ایران فینالیست نشدند؛ تلاش برای دو برنز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ایران در رده سوم
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی/ هفدهمین طلای کاروان برای پارادوومیدانی
توفان طلای سفیران امید در ریاض
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
سرمربی تیم ملی با اظهاراتش باعث جبهه گیری مردم می‌شود
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
کاراته‌کای تهرانی در کاپ آزاد کاراته گرجستان، طلایی شد 
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
ایتالیا ۱ - ۴ نروژ/ یاران هالند با در هم کوبیدن آتزوری راهی جام جهانی شدند+ فیلم
آخرین اخبار
آخرین تکواندوکاران ایران فینالیست نشدند؛ تلاش برای دو برنز
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
دستور اکید ایرج عرب برای پیگیری ویژه وضعیت درمانی ورزشکار قهرمان کشور/ تماس با دکتر نوروزی برای هماهنگی و تسریع روند رسیدگی پزشکی
بدهی‌های مالیاتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ساماندهی و تعیین تکلیف شد
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
خسروی: در همه میادین سرباز کشورم/ می‌خواهم راه سیامند را ادامه دهم
بانوی پیر خواستگار اورونوف شد
یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال مردان برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ هانگژو برگزار می‌شود
واکنش AFC به شکست تیم فوتبال خاتون بم مقابل نماینده هند
خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس شد
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
خسروی به مدال طلای پارادوومیدانی رسید
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی/ هفدهمین طلای کاروان برای پارادوومیدانی
غزه چگونه در ۲ سال خالی از فضای ورزشی شد؟
استراحت یک روزه اوسمار به سرخپوشان
تمجید اماراتی‌ها از مهدی قایدی در النصر
شایعه مصدومیت مدافع پرسپولیس تکذیب شد
آنتونی و رویای جام جهانی
فینال لیگ کشتی فرنگی در سایه شهرآورد تهران
مظفر: این بازی همان چیزی بود که می‌خواستیم
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ایران در رده سوم
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
واکنش توخل به ناراحتی بلینگام: این حادثه را بیش از حد بزرگ نکنید!
استقلال در آستانه دو چالش مهم؛ ساپینتو با ترکیب ناقص به استقبال پادیاب می‌رود
گتوزو: ایتالیا ترسو است
توفان طلای سفیران امید در ریاض
کاراته‌کای تهرانی در کاپ آزاد کاراته گرجستان، طلایی شد 