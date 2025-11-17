باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از مبتلایان به دیابت از ترس بالا رفتن قند خون، با استرس غذا میخورند درحالی که متخصصان میگویند با یک برنامه غذایی اصولی، متنوع و متعادل میتوان بدون نگرانی از نوسان قند خون زندگی کرد.
داشتن تغذیهای سالم در افراد دیابتی بسیار اهمیت دارد و این افراد باید از برنامه غذایی مورد تأیید پزشک درمانگر و متخصص تغذیه استفاده کنند.با توجه به اینکه دیابت بر متابولیسم بدن اثر میگذارد، داشتن یک رژیم غذایی صحیح میتواند نقش مهمی در مدیریت بیماری و جلوگیری از افزایش ناگهانی قند خون داشته باشد. رعایت یک الگوی غذایی مناسب، در پیشگیری از عوارض کوتاهمدت و بلندمدت دیابت بسیار مؤثر است. به همین دلیل توصیه میشود بیماران دیابتی برای تنظیم برنامه غذایی متناسب با شرایط زندگی، سلیقه و توان مالی خود، با متخصص تغذیه مشورت کنند.
اصول تغذیه صحیح در بیماران دیابتی
رژیم غذایی مناسب افراد دیابتی شامل نانهای سبوسدار، حبوبات، غلات، میوههای مناسب دیابتیها، انواع سبزیجات، گوشت و جایگزینهای آن، لبنیات و چربیهای سالم است. بیماران باید روزانه از گروههای مختلف مواد غذایی به صورت متنوع استفاده کنند تا ویتامینها و مواد معدنی لازم را دریافت کنند. همچنین مصرف کافی مواد نشاستهای، سبزیها، لبنیات کمچرب و منابع پروتئینی برای آنان ضروری است.
اهمیت مصرف روزانه سبزیجات متنوع
دیابتیها باید در برنامه روزانه خود از انواع سبزیجات مانند سیر، پیاز، شوید، شنبلیله، جعفری، کدو، بادمجان، گوجهفرنگی، تربچه، نخود سبز، بامیه و کلم بروکلی استفاده کنند. این الگوی غذایی به بیمار کمک میکند تا بداند چه غذایی را در چه مقدار و چه زمانی مصرف کند.
نقش لبنیات کمچرب در کنترل قند خون
برخلاف تصور برخی افراد، لبنیات به دلیل چربی بالا باعث افزایش قند خون نمیشود؛ بلکه میتواند به کنترل آن کمک کند. بیماران دیابتی میتوانند روزانه شیر، ماست و پنیر کمچرب و کمنمک و همچنین کشک مصرف کنند. مصرف روغنهای مایع بهویژه روغن کلزا نیز برای حفظ سلامت قلب و رسیدن به وزن مناسب توصیه میشود.
بیش از ۶۰ درصد از دیابتیها چاق هستند
حدود ۶۰ تا ۹۰ درصد مبتلایان به دیابت نوع دوم دچار چاقی هستند. افراد چاق برای جلوگیری از ابتلا به دیابت باید وزن خود را کاهش دهند، زیرا بدن آنها برای کنترل قند خون نسبت به افراد دارای وزن طبیعی، نیاز به تولید انسولین بیشتری دارد. یادگیری روشهای کاهش کالری دریافتی و استفاده از هرم مواد غذایی در این مسیر ضروری است.
ضرورت مصرف کنترلشده مواد نشاستهای
این باور که بیماران دیابتی نباید مواد نشاستهای مصرف کنند صحیح نیست. بدن برای تأمین انرژی، مواد مغذی و فیبر به خوردن مواد نشاستهای نیاز دارد. هدف از رژیم درمانی در دیابت نوع دوم کاهش بافت چربی بدن، کاهش تریگلیسیرید و فشار خون و همچنین کنترل قند خون است.
برنامه غذایی مناسب برای بیماران انسولینی
افرادی که برای درمان دیابت از قرص یا انسولین استفاده میکنند باید وعدههای غذایی منظم داشته باشند تا قند خونشان دچار نوسان شدید نشود. فیبرهایی مانند جو دوسر، جو معمولی، حبوبات و پکتین موجود در میوهها تأثیر زیادی در کنترل قند خون دارند. همچنین توصیه میشود از پوست کندن میوهها و سبزیجات پرهیز شود.
روشهای صحیح پخت و انتخاب پروتئینها
بهتر است بیماران از روغنهای مخصوص سرخ کردن استفاده کرده و مصرف غذاهای سرخکرده را به حداقل برسانند. مصرف ماهی کبابی دو تا سه بار در هفته و جدا کردن پوست مرغ قبل از پخت توصیه میشود.
هشدار درباره افت شدید قند خون
افرادی که انسولین تزریق میکنند نباید هیچ وعده غذایی را حذف کنند؛ زیرا این کار میتواند موجب افت شدید قند خون شود. آنان باید درباره کنترل هیپوگلایسمی و نوسانات قند خون آموزش کافی داشته باشند. حتی بیماران دیابتی بدون انسولین نیز نباید پس از مصرف دارو وعدههای غذایی خود را حذف کنند. تقسیم وعدههای اصلی به وعدههای کوچک و متعدد یکی از روشهای مناسب برای کنترل قند خون در این بیماران است.
