باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از مبتلایان به دیابت از ترس بالا رفتن قند خون، با استرس غذا می‌خورند درحالی که متخصصان می‌گویند با یک برنامه غذایی اصولی، متنوع و متعادل می‌توان بدون نگرانی از نوسان قند خون زندگی کرد.

داشتن تغذیه‌ای سالم در افراد دیابتی بسیار اهمیت دارد و این افراد باید از برنامه غذایی مورد تأیید پزشک درمانگر و متخصص تغذیه استفاده کنند. با توجه به اینکه دیابت بر متابولیسم بدن اثر می‌گذارد، داشتن یک رژیم غذایی صحیح می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بیماری و جلوگیری از افزایش ناگهانی قند خون داشته باشد. رعایت یک الگوی غذایی مناسب، در پیشگیری از عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت دیابت بسیار مؤثر است. به همین دلیل توصیه می‌شود بیماران دیابتی برای تنظیم برنامه غذایی متناسب با شرایط زندگی، سلیقه و توان مالی خود، با متخصص تغذیه مشورت کنند.

اصول تغذیه صحیح در بیماران دیابتی