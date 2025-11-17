باشگاه خبرنگاران جوان - تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی امروز از آغاز تولید یک میلیون کیلووات اینورتر نیروگاه خورشیدی داخلی خبر داد.

با اجرای این طرح، نیروگاه‌های خورشیدی به جای استفاده از تجهیزات وارداتی، از مبدل‌های ساخت داخل بهره‌مند خواهند شد و این اقدام وابستگی کشور به واردات تجهیزات کلیدی صنعت برق را کاهش می‌دهد. طرح در قالب تولید بار اول وارد فاز عملیاتی شده و از همین مرحله، تجهیزات تولید شده به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شوند.

به عبارت ساده، از این پس اینورتر‌های مورد نیاز نیروگاه‌های خورشیدی در کشور تولید و نصب خواهد شد که این یکی از بزرگ‌ترین اقدامات بومی‌سازی صنعت برق کشور به شمار می‌رود.

به گفته امرایی، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تأیید کارگروه تولید بار اول، متعهد شد یک میلیون کیلووات مبدل آنگرید و هیبرید ساخت ایران را از کنسرسیومی متشکل از ۵ شرکت دانش‌بنیان، در قالب قرارداد خرید تضمینی بار اول تأمین کند.

در واقع قرارداد خرید تضمینی بار اول تضمین می‌کند که تولیدکنندگان نگرانی از بابت فروش محصولشان نداشته باشند و پروژه با اطمینان اجرایی شود.

لازم به ذکر است اینورتر یکی از اجزای حیاتی نیروگاه‌های خورشیدی است و بدون آن، برق تولید شده توسط پنل‌ها قابل استفاده نیست.

پنل‌های خورشیدی برق تولید می‌کنند، اما این برق DC است و نمی‌توان مستقیم به پریز برق یا شبکه برق شهری وصل کرد. اینورتر برق DC را به AC تبدیل می‌کند تا قابل استفاده در خانه‌ها، کارخانه‌ها و شبکه برق باشد.

منبع: فارس