باشگاه خبرنگاران جوان - روز سوم و پایانی رقابت‌های تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، امروز (دوشنبه) در تالار مبارزات «مَلَز» ورزشگاه فیصل ریاض برگزار شد.

در رقابت‌های امروز، ملیکا میرحسینی با برتری در دیدار رده‌بندی، موفق به کسب مدال برنز شد و آخرین مدال تکواندوی کشورمان در این رویداد را به دست آورد.

در دیدار رده‌بندی وزن ۷۰- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی به مصاف «مانیشا علی» از پاکستان رفت و در دو راند پیاپی با نتایج ۵ بر یک و ۱۱ بر ۲ از سد حریف خود گذشت و چهارمین مدال برنز تکواندوی ایران در این بازی‌ها را کسب کرد.

میرحسینی پیش از این، در نخستین مبارزه خود «نور محمد» از قطر را شکست داده بود، اما در مرحله نیمه نهایی مغلوب «استانیسلاو اوسیپووا»، چهره مطرح و پرافتخار ازبکستان شد.

در سایر رقابت‌های امروز، حامد اصغری در دیدار رده‌بندی وزن ۶۷- کیلوگرم مقابل «آرون کوبه‌نان» از ساحل عاج شکست خورد و از دستیابی به مدال بازماند.

فاطمه اسکندرنیا نیز در وزن ۶۳- کیلوگرم بانوان، در نخستین بازی مقابل «دیاروخان عزیزووا» از ازبکستان شکست خورد و با توجه به عدم حضور حریفش در دیدار نهایی، از ادامه مسابقات محروم شد.

همچنین در وزن ۸۲+ کیلوگرم مردان علی احمدی پس از غلبه بر «عبدالعزیز الدوساری» از قطر، برابر «امره آتشلی» از ترکیه مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در پایان این مسابقات، تیم‌های ملی تکواندوی ایران با کسب دو مدال طلا توسط ساینا کریمی و علی‌اصغر علی‌مرادیان، دو مدال نقره توسط یلدا ولی‌نژاد و امیررضا صادقیان و چهار مدال برنز توسط هستی محمدی، روژان گودرزی، ملیکا میرحسینی و علی خوش‌روش به کار خود پایان دادند. امیرمحمد نصیر احمدی، علی احمدی، حامد اصغری و فاطمه اسکندرنیا هم در این دوره موفق به کسب مدال نشدند.

هدایت تیم پسران برعهده مجید افلاکی بود و مهروز ساعی نیز مسئولیت سرمربیگری تیم بانوان را بر عهده داشت.