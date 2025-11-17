آخرین نماینده تکواندوی کشورمان در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی موفق به کسب مدال برنز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز سوم و پایانی رقابت‌های تکواندو در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، امروز (دوشنبه) در تالار مبارزات «مَلَز» ورزشگاه فیصل ریاض برگزار شد.

در رقابت‌های امروز، ملیکا میرحسینی با برتری در دیدار رده‌بندی، موفق به کسب مدال برنز شد و آخرین مدال تکواندوی کشورمان در این رویداد را به دست آورد.

در دیدار رده‌بندی وزن ۷۰- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی به مصاف «مانیشا علی» از پاکستان رفت و در دو راند پیاپی با نتایج ۵ بر یک و ۱۱ بر ۲ از سد حریف خود گذشت و چهارمین مدال برنز تکواندوی ایران در این بازی‌ها را کسب کرد.

میرحسینی پیش از این، در نخستین مبارزه خود «نور محمد» از قطر را شکست داده بود، اما در مرحله نیمه نهایی مغلوب «استانیسلاو اوسیپووا»، چهره مطرح و پرافتخار ازبکستان شد.

در سایر رقابت‌های امروز، حامد اصغری در دیدار رده‌بندی وزن ۶۷- کیلوگرم مقابل «آرون کوبه‌نان» از ساحل عاج شکست خورد و از دستیابی به مدال بازماند.

فاطمه اسکندرنیا نیز در وزن ۶۳- کیلوگرم بانوان، در نخستین بازی مقابل «دیاروخان عزیزووا» از ازبکستان شکست خورد و با توجه به عدم حضور حریفش در دیدار نهایی، از ادامه مسابقات محروم شد.

همچنین در وزن ۸۲+ کیلوگرم مردان علی احمدی پس از غلبه بر «عبدالعزیز الدوساری» از قطر، برابر «امره آتشلی» از ترکیه مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در پایان این مسابقات، تیم‌های ملی تکواندوی ایران با کسب دو مدال طلا توسط ساینا کریمی و علی‌اصغر علی‌مرادیان، دو مدال نقره توسط یلدا ولی‌نژاد و امیررضا صادقیان و چهار مدال برنز توسط هستی محمدی، روژان گودرزی، ملیکا میرحسینی و علی خوش‌روش به کار خود پایان دادند. امیرمحمد نصیر احمدی، علی احمدی، حامد اصغری و فاطمه اسکندرنیا هم در این دوره موفق به کسب مدال نشدند.

هدایت تیم پسران برعهده مجید افلاکی بود و مهروز ساعی نیز مسئولیت سرمربیگری تیم بانوان را بر عهده داشت.

برچسب ها: بازی های همبستگی اسلامی ، مسابقات تکواندو
خبرهای مرتبط
آخرین تکواندوکاران ایران فینالیست نشدند؛ تلاش برای دو برنز
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی؛
اپه مردان به مدال نرسید؛ امید شمشیربازی به سابر
کریمی فینالیست شد؛ سه تکواندوکار ایران در انتظار شانس مجدد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ایران در رده سوم
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی/ هفدهمین طلای کاروان برای پارادوومیدانی
توفان طلای سفیران امید در ریاض
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
سرمربی تیم ملی با اظهاراتش باعث جبهه گیری مردم می‌شود
کاراته‌کای تهرانی در کاپ آزاد کاراته گرجستان، طلایی شد 
آخرین اخبار
میرحسینی به مدال برنز رسید/ پایان کار تکواندو با کسب ۸ مدال
جویباری: برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال منتظر پاسخ فیفا هستیم
اپه مردان به مدال نرسید؛ امید شمشیربازی به سابر
پیروزی پرگل تیم فوتبال هفت نفره ایران مقابل کره‌جنوبی
آخرین تکواندوکاران ایران فینالیست نشدند؛ تلاش برای دو برنز
علت تعویق بازی تراکتور و پرسپولیس از زبان مسئول سازمان لیگ
دستور اکید ایرج عرب برای پیگیری ویژه وضعیت درمانی ورزشکار قهرمان کشور/ تماس با دکتر نوروزی برای هماهنگی و تسریع روند رسیدگی پزشکی
بدهی‌های مالیاتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ساماندهی و تعیین تکلیف شد
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
خسروی: در همه میادین سرباز کشورم/ می‌خواهم راه سیامند را ادامه دهم
بانوی پیر خواستگار اورونوف شد
یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال مردان برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ هانگژو برگزار می‌شود
واکنش AFC به شکست تیم فوتبال خاتون بم مقابل نماینده هند
خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس شد
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
خسروی به مدال طلای پارادوومیدانی رسید
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی/ هفدهمین طلای کاروان برای پارادوومیدانی
غزه چگونه در ۲ سال خالی از فضای ورزشی شد؟
استراحت یک روزه اوسمار به سرخپوشان
تمجید اماراتی‌ها از مهدی قایدی در النصر
شایعه مصدومیت مدافع پرسپولیس تکذیب شد
آنتونی و رویای جام جهانی
فینال لیگ کشتی فرنگی در سایه شهرآورد تهران
مظفر: این بازی همان چیزی بود که می‌خواستیم
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ایران در رده سوم
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
واکنش توخل به ناراحتی بلینگام: این حادثه را بیش از حد بزرگ نکنید!