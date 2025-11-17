باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف که امروز دوشنبه برای حضور در بیست و چهارمین نشست نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده است، با نمایندگانی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه دیدار کرد.

معاون اول رئیس جمهور، ضمن توجه به اهمیت تعامل علمی با روسیه در چارچوب توافقنامه جامع راهبردی، بر لزوم نظام‌مند شدن پذیرش دانشجو در این کشور، تأکید کرد.

عارف، همچنین با توجه به ضرورت تهیه گزارشی از وضع دانشجویان ایرانی در روسیه، با ایجاد کارگروهی برای بررسی و حل مشکلات این دانشجویان در قالب ضوابط کشورمان، موافقت کرد.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، نمایندگانی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های مختلف روسیه، مسائل، مشکلات و دغدغه‌های تحصیلی خود را بیان کردند.