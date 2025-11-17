معاون اول رئیس جمهور در نشستی با نمایندگانی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه از مطالبات و دغدغه آنان مطلع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف که امروز دوشنبه برای حضور در بیست و چهارمین نشست نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده است، با نمایندگانی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه دیدار کرد.

معاون اول رئیس جمهور، ضمن توجه به اهمیت تعامل علمی با روسیه در چارچوب توافقنامه جامع راهبردی، بر لزوم نظام‌مند شدن پذیرش دانشجو در این کشور، تأکید کرد.

عارف، همچنین با توجه به ضرورت تهیه گزارشی از وضع دانشجویان ایرانی در روسیه، با ایجاد کارگروهی برای بررسی و حل مشکلات این دانشجویان در قالب ضوابط کشورمان، موافقت کرد.

گفتنی است در ابتدای این دیدار، نمایندگانی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های مختلف روسیه، مسائل، مشکلات و دغدغه‌های تحصیلی خود را بیان کردند.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، دیدار دانشجویان
خبرهای مرتبط
عارف: تهیه سند ملی نظام نوآوری در اولویت قرار گیرد
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
راهبرد قطعی ایران، توسعه روابط با کشور‌های منطقه و اوراسیا است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
عارف عازم روسیه شد
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
آخرین اخبار
فضای امروز رسانه‌ها یک جنگ تمام‌عیار است
راهبرد قطعی ایران، توسعه روابط با کشور‌های منطقه و اوراسیا است
دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در بمبئی هند با وزیر امور خارجه
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح وارد دبی شد
ملتی که می‌خواهد زنده باشد باید کتاب را جدی بگیرد
تقویت همکاری مشترک میان کشور‌های منطقه، محور رایزنی تلفنی عراقچی و متقی
لاوروف در گفت‌و‌گو با عراقچی: مسکو آماده استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران است
دیدار عارف و نخست‌وزیر روسیه در مسکو
سخنگوی شورای نگهبان: قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است
ماده واحده تعیین مناسبت‌های جدید برای درج در متن تقویم رسمی ابلاغ شد
اخطار پزشکیان به خودروسازان
پزشکیان: رویکرد دولت، بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مساله و مهارت‌محوری است
جلالی: حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است
رسیدگی ویژه دیوان محاسبات به پرونده تاخیر در تامین و توزیع واکسن تب برفکی
عارف عازم روسیه شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۶ آبان
نرخ بنزین سهمیه‌ای تغییر نمی‌کند/ مخالف حذف ارز ترجیحی هستیم
محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس
پزشکیان: اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت