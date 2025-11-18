باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و ایمن الصفدی، وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اردن در خصوص نشست پیش‌روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه پیشنهادی سه‌کشور اروپایی راجع به موضوع هسته‌ای ایران رایزنی و تبادل نظر کردند.

نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه در وین پایتخت اتریش برگزار می‌شود.

دو طرف در این گفت‌و‌گو همچنین درباره روابط دوحانبه و اهمیت تقویت مناسبات دو کشو ر در زمینه‌های مورد علاقه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

تحولات فلسطین و غزه و ابعاد قطعنامه جدید صادره در شورای امنیت سازمان ملل متحد و ضرورت توقف کشتار و نسل‌کشی فلسطینیان و احقاق حقوق کامل ملت فلسطین و در راس آنها حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین، از دیگر محور‌های این گفت‌و‌گو بود.