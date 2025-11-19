سخنگوی دولت با اعلام اینکه ارزیابی امنیت سایبری دستگاه‌های دولتی به تصویب رسید، اظهار کرد: دولت همچنین مصوب کرد سوخت تجهیزات فنی بارورسازی ابر‌ها تامین شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی در حاشیه جلسه امروز -چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه- هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه امروز هیئت وزیران، گفت: معاون اول رئیس‌جمهوری گزارشی از سفر به روسیه و شرکت در اجلاس شانگهای ارائه کرد. گزارشی از سوی وزیر صمت درباره سفر به روسیه و نشست‌های برگزارشده در جریان آن ارائه شد. وزیر ارتباطات نیز گزارشی از سفر به جمهوری آذربایجان ارائه کرد.

مهاجرانی ادامه داد: وزیر کشور هم گزارشی از اصلاح انتصاب‌ها و نیز از ادامه روابط و دیپلماسی با کشور‌های حاشیه خزر و شرکت در نشست استانداران حاشیه خزر ارائه داد. اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی و تعدد پروژه‌های عمرانی از دیگر مواردی است که در گزارش وزیر کشور به آنها اشاره شد.

سخنگوی دولت یادآور شد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت آتش‌سوزی در برخی از مناطق جنگلی مازندران ارائه داد که در این گزارش آخرین وضعیت تامین تجهیزات برای خاموش‌کردن آتش نیز به دولت اعلام شد.

مهاجرانی افزود: در جلسه یکشنبه گذشته دولت وزیر صنعت، معدن و نجارت، گزارش‌های مشخصی درباره خودرو‌های اسقاطی و پروژه تولید خودرو‌های کم‌مصرف ارائه و رئیس‌جمهوری دستوراتی در این زمینه صادر کرد.

وی ادامه داد: موضوع اصلاح ماده ۱۰۶ خدمات کشوری درباره نحوه محاسبه کسورات حقوق بازنشستگی نیز در این هفته از سوی دولت بررسی شد. تعدیل نرخ تعرفه حق تمبر قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر موارد مطرح‌شده بود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ارزیابی امنیت سایبری دستگاه‌های دولتی به تصویب رسید، اظهار کرد: درباره عرضه تخصصی برق نیز مصوباتی صادر شد. تامین سوخت برای تجهیزات فنی بارورسازی ابر‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام شده و به تصویب رسیده است.

