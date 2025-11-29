باشگاه خبرنگاران جوان- آذرعسکر پور- سید حجت الله موسوی قوام در گفت‌و‌گو باخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۱۸ مددجوی جرائم غیر عمد از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند، گفت: این تعداد زندانی جرایم غیر عمد با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد ۱۸۱ میلیون تومان از زندان‌های استان کرمان آزاد شده‌اند.

وی افزود: این تعداد زندانی با کمک۶۶ درصدی مردمی و خیّران استان، ستاد دیه کشور، ستاد دیه استان، رضایت اخذ شاکی و تسهیلات بانک‌ها از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

مدیر عامل ستاد دیه استان کرمان اظهار کرد: در نوع جرم محکومان مالی با ۱۸۴ نفر بالاترین جرائم زندانیان، جرائم غیر عمد هستند و بعد از آن محکومان مهریه با ۱۷۲ نفر، نفقه با ۱۳ نفر و ۳ نفر محکوم دیه در حوادث رانندگی و شبه تصادفات هستند.

موسوی قوام بیان داشت: بیشترین آمار موجودی زندانیان غیر عمد در زندان کرمان با ۱۸۶ نفر و کمترین در زندان شهربابک با ۳ نفر زندانی هستند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ۳۷۷ زندانی جرایم غیر عمد در زندان‌های استان به سر می‌برند، گفت: برای آزادی این تعداد زندانی اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیاردتومان نیاز است تا به آغوش گرم خانواده باز گردند.

وی گفت:از ابتدای امسال۳۲۹ نفر ورودی زندانیان جرائم غیر عمد را در سطح زندان‌های استان داشته‌ایم و ۴۸نفر ورودی پارسال است که آمار امسال بسیار نگران کننده است واین نشان دهنده این است که اقدامات ستاد دیه موثر نبوده و باید فرهنگسازی در سطح کشور و نیازمتد یک بسیج در آحاد جامعه شود.

موسوی قوام بیان داشت:با توجه به شرایط موجودی زندانیان جرائم غیر عمد حاضر در زندان‌ها از خیرین تقاضا داریم با زهم به کمک ستاد دیه بشتابند تا این افراد به آغوش گرم خانواده بازگردند؛ و همچنین شماره شبا بانک ملی بنام ستاد مردمی دیه استان:

ir ۵۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰۶۰۰۲۶‌۲۰۰۲، شماره حساب ستاد مردمی دیه:

۰۲۰۰۶۰۰۲۶۲۰۰۲

برای کمک به زندانیان جرائم غیر عمد در نظر گرفته شده است و از خیرین استان برای کمک به این افراددعوت می‌کنیم.