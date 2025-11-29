فرمانده انتظامی بندرانزلی از کشف یک فروند هلی شات قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "امیر وهاب زاده" اظهار داشت: در راستای مبارزه مستمر با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی شهرستان انزلی موفق به کشف یک فروند دستگاه پهپاد قاچاق شدند.

وی افزود: براساس کارشناسی‌های اولیه، ارزش این محموله بالغ بر ۷۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی تصریح کرد: در این رابطه متهم ۳۴ دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی در پایان تاکید کرد: پلیس شهرستان انزلی با قاطعیت با هرگونه فعالیت‌های غیر قانونی، به ویژه قاچاق کالا، برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به فوریت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان 

 

 

برچسب ها: پلیس ، قاچاق ، امنیت
