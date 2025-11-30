غفوری گفت: در پی ابلاغ مصوبات اضطراری کارگروه آلودگی هوا برخی موسسات اقدام به برگزاری کلاس‌های حضوری کردند که پنج مرکز متخلف رسما تذکر کتبی دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین غفوری رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در پی ابلاغ مصوبات اضطراری کارگروه آلودگی هوا مبنی بر تعطیلی مراکز آموزشی و فوق برنامه برخی موسسات زبان خارجی و آموزشی از تبعیت سر باز زده و اقدام به برگزاری کلاس‌های حضوری کردند که در واکنش به این سرپیچی‌ها فعالیت پنج مرکز متخلف شناسایی و رسما تذکر کتبی دریافت کردند.

وی با تاکید بر قاطعیت نهاد‌های نظارتی در کنترل اجرای مطلوب مصوبات مبنی بر تعطیلی فعالیت‌های آموزشی در شرایط خاص، اظهار کرد: به تمامی این مؤسسات تذکر کتبی ارسال و به صراحت ابلاغ شد که عدم تبعیت از مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا و کمیته‌های سلامت قابل چشم‌پوشی نیست.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی تاکید کرد: در صورتی که این مراکز اقدام به تکرار فعالیت آموزشی در زمان تعطیلی‌های اعلام شده نمایند، این اداره کل اقدام به لغو کامل مجوز فعالیت آنها می‌کند.

وی یادآور شد: بخشنامه‌های لازم به تمامی زیرمجموعه‌ها ابلاغ شده و هرگونه برگزاری کلاس‌های فوق برنامه از جمله درسی و سایر دوره‌های آموزشی در روز‌های تعطیل اعلام شده، مصداق تخلف قطعی محسوب می‌شود.

غفوری گفت: این سخت‌گیری‌ها با توجه به شرایط اضطراری آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا برای حفظ سلامت عمومی اعمال شده و تا زمان رفع خطر ادامه خواهد داشت.

هفته گذشته به دلیل آلودگی هوا و شیوع آنفلوآنزا مدارس و مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی تعطیل شد.

