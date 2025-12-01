 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج، از وقوع یک مورد اقدام به خودسوزی در این دادسرا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن دهقان گفت: فردی که در یک پرونده قضایی به عنوان شاکی حضور داشته است، صبح امروز با همراه داشتن یک بطری بنزین اقدام به خودسوزی کرد.

وی افزود: کارمندان حاضر در محل با سرعت وارد عمل شده و مانع از وخامت اوضاع شدند و خوشبختانه جان وی را نجات دادند.

 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج بیان کرد: موضوع پرونده این فرد ضرب و جرح و ایراد صدمه عمدی بوده و متقابلا از وی نیز شکایت شده بوده و پرونده وی در یکی از شعبات دادسرای کهنوج در حال رسیدگی بوده که نامبرده امروز پس از مراجعه به دادسرا اقدام به خودسوزی کرده است.

بنابر اعلام دادستان، حال عمومی این فرد در حال حاضر مساعد گزارش شده و برای ادامه رسیدگی‌های درمانی از کهنوج به بیمارستانی در کرمان اعزام شده است.

دهقان در پایان بر ضرورت خویشتن داری و پیگیری مطالبات از مسیر قانونی تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی موضوع را مطابق مقررات دنبال خواهد کرد.

منبع: دادگستری کرمان 

برچسب ها: خودسوزی ، دادستان عمومی
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
Reza
۲۰:۱۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ما هم متاسفانه مورد ضرب و جرح عده ای قرار گرفتیم ولی با صحنه سازی و خودزنی و هم زنی باعث مقصر نشان دادن ما شدند و بازپرس با بی حوصلگی به هیچکدام از دلایل ما توجه نکرد
۰
۰
پاسخ دادن
سیمکارت ما را هم مثل دوستان تان سفید کنید/ همه ایران، تهران نیست
