باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ششمین رویداد ملی «ایران جان گلستان ایران» با حضور علیرضا کیخا معاون امور استان‌های رسانه ملی، رسول شکری‌نیا مدیرکل صداوسیما گلستان، محسن شاکری‌نژاد رئیس مرکز تحقیقات سازمان، مهدی نعل‌بندی، مدیرکل صدای استان‌ها، محمد علی‌محمدی قائم‌مقام معاونت فضای مجازی صداوسیما، حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی سازمان و اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره‌کل روابط عمومی برگزار شد.

معاون امور استان‌های رسانه ملی در مقدمه‌ای درباره ششمین رویداد «ایران جان» گفت: ما خراسان جنوبی را پشت‌سر گذاشتیم و شاهد ذوق و شوق مردم به‌خاطر برگزاری این رویداد بودیم. در این یک هفته تمام شبکه‌های داخلی، استانی و برون مرزی به «ایران جان» پرداختند. اما اینکه چقدر از اهداف این رویداد محقق شده، باید رئیس مرکز تحقیقات سازمان پاسخ بدهد. وقتی صحبت از ۸۷ درصد از رضایت مردمِ خراسان جنوبی می‌شود، این آمار برایمان شوق‌انگیز است.

کیخا با بیان اینکه این رویداد ملی از ۱۵ تا ۲۱ آذر برگزار می‌شود، گفت: قرار است در این یک هفته به گلستان زیبا و کمتر شناخته شده بپردازیم. گلستان جزو استان‌هایی است که تمام اقلیم‌ها را دارد و ۱۷ قومیت در آنجا زندگی می‌کنند. البته در گلستان شاهد مسئله‌هایی هم هستیم و تاکید می‌کنیم که «ایران جان» زیر سایه درختان زیبای جنگل مورد غفلت واقع نشود. بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر به زیبایی‌های هر استان پرداخته شود کافی است. این درحالی است که مردم مطالبه دارند. در حال حاضر، وضعیت آب این استان مساعد نیست.

وی با اشاره اینکه یکی از توفیقات معاونت استان‌ها طراحی سند زیست بوم بود، که ما در ۴۲ سوال به تمام سوژه‌ها و توانمندی‌های استان می‌پردازیم، گفت: در ادامه این سند، یک سند چشم‌انداز سه ساله با اولویت‌های سند زیست بوم شکل گرفته، تا بدانیم تا سه سال آینده بر روی کدام اولویت‌ها متمرکز شویم.

رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما با بیان اینکه در حال حاضر، پیش آزمون گلستان در مرکز تحقیقات انجام شده، گفت: اقدام ما شامل سه مرحله نظیر پیش آزمون، پس آزمون و داده‌های مربوط به پاسخ‌های مردم استان است. در آن یک هفته‌ای که رویداد «ایران جان، خراسان جنوبی» برگزار شد، ۶۱.۴ درصد از مخاطبان سراسر کشور آیتم‌های مختلف رویداد نظیر خبر، زیرنویس، آیتم و... را دیدند. سطح میزان رضایت در سطح استان هم ۸۶ درصد بوده است.