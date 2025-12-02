شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی FM۵۱۱ از شرکت فردا موتور ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از مشتریان خودرو‌های وارداتی با وجود پرداخت کامل وجه ماه‌ها است که در انتظار دریافت خودرو‌های ثبت‌نامی خود هستند.

این در حالی است که برخی از متقاضیانی که از بهمن ماه سال گذشته برای خودروی FM۵۱۱ از شرکت فردا موتور ثبت نام و وجه مورد نظر را پرداخت کردند؛ همچنان در انتظار تحویل خودروی خود هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و خسته نباشید به همه عوامل باشگاه خبرنگاران جوان بنده از بهمن ماه سال گذشته یک دستگاه خودروی FM۵۱۱ از شرکت فردا موتور ثبت نام کردم و بصورت اقساطی کل مبلغ را در سه مرحله واریز کردم؛ اما تا کنون خبری از تحویل خودرو نیست. لطفا پیگیری کنید.

