شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی FM۵۱۱ از شرکت فردا موتور ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بسیاری از مشتریان خودرو‌های وارداتی با وجود پرداخت کامل وجه ماه‌ها است که در انتظار دریافت خودرو‌های ثبت‌نامی خود هستند.

این در حالی است که برخی از متقاضیانی که از بهمن ماه سال گذشته برای خودروی FM۵۱۱ از شرکت فردا موتور ثبت نام و وجه مورد نظر را پرداخت کردند؛ همچنان در انتظار تحویل خودروی خود هستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و خسته نباشید به همه عوامل باشگاه خبرنگاران جوان بنده از بهمن ماه سال گذشته یک دستگاه خودروی FM۵۱۱ از شرکت فردا موتور ثبت نام کردم و بصورت اقساطی کل مبلغ را در سه مرحله واریز کردم؛ اما تا کنون خبری از تحویل خودرو نیست. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، مشکلات مردم ، شرکت خودروساز
خبرهای مرتبط
تاخیر در تحویل خودروی اطلس G خریداران را به دردسر انداخت
نارضایتی مشتریان سایپا از دیر کرد تحویل خودروی اطلس G
تاخیر در تحویل خودروی شاهین خریداران را در صف انتظار گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور
درخواست داوطلبان کنکور برای افزایش سن در دانشگاه فرهنگیان
مسابقات والیبال جام شهدای ۱۲ روزه در صالح‌آباد به ایستگاه آخر رسید + عکس
کمک معیشتی مددجویان بهزیستی چه زمانی واریز می‌شود؟
رنجش اصفهانی‌ها از فعالیت مراکز آموزشی و اداره‌ها در روز‌های آلوده هوا
رنجش دانش آموزان اردکان و میبد از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده هوا
تاخیر در تحویل خودروی FM ۵۱۱ خریداران را نگران کرد
آخرین اخبار
تاخیر در تحویل خودروی FM ۵۱۱ خریداران را نگران کرد
رنجش دانش آموزان اردکان و میبد از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده هوا
رنجش اصفهانی‌ها از فعالیت مراکز آموزشی و اداره‌ها در روز‌های آلوده هوا
درخواست داوطلبان کنکور برای افزایش سن در دانشگاه فرهنگیان
کمک معیشتی مددجویان بهزیستی چه زمانی واریز می‌شود؟
مسابقات والیبال جام شهدای ۱۲ روزه در صالح‌آباد به ایستگاه آخر رسید + عکس
مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور
رنجش شهروندان از وضعیت نامناسب آسفالت جاده بستان آباد به بناب
معلمان حق التدریس آزاد همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
افتتاح نمایشگاه کارآفرینی بانوان بسیجی در روستای کاریز کهندل جنت آباد + عکس