مدیر پایگاه جهانی تخت‌جمشید و نقش‌رستم، تأکید کرد: صیانت از عرصه و حریم این میراث جهانی در اولویت قرار دارد و اقدامات مرمتی و ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری با هدف افزایش ماندگاری بازدیدکنندگان دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدجواد جعفری در بازدید از کارگاه‌های مرمتی و عمرانی این مجموعه تاریخی اظهار داشت: نخستین اولویت ما در این پایگاه، حفاظت از عرصه و حریم میراث جهانی و سپس اجرای اقدامات حفاظتی و مرمتی است.

او با اشاره به اهمیت ویژه حفاظت از تخت‌جمشید گفت: حریم درجه یک این مجموعه حدود ۶ هزار هکتار وسعت دارد و ضوابط سختگیرانه‌ای برای آن اعمال می‌شود. حریم درجه دو نیز ۱۷ هزار هکتار را دربر می‌گیرد و حریم درجه سه محدوده وسیعی از کوه رحمت تا نزدیکی ارسنجان و بخش‌های زیادی از شهر مرودشت را شامل می‌شود که فعالیت صنایع آلاینده و معادن در آن ممنوع است.

جعفری افزود: در حریم درجه یک، افزون بر تخت‌جمشید، ۱۱۰ اثر باستانی از جمله گستره شهر پارسه وجود دارد که حفاظت از آن‌ها در دستور کار قرار دارد. وی همچنین از اجرای کارگاه‌های مرمتی آرامگاه خشایارشا در نقش‌رستم، کاخ هدیش، کتیبه داریوش و کاخ صدستون خبر داد و تأکید کرد این اقدامات نیازمند تأمین اعتبار، مصالح مرمتی و نیروی انسانی متخصص است.

مدیر پایگاه جهانی تخت‌جمشید اولویت دوم فعالیت‌ها را ساماندهی و بهسازی زیرساخت‌های گردشگری دانست و گفت: افزایش ماندگاری گردشگران در مجموعه از اهداف اصلی ماست که با ایجاد تنوع و ارتقای کیفیت خدمات دنبال می‌شود.

به گفته وی، کاخ‌های برزن ظرفیت قرار گرفتن در بسته‌های گردشگری را دارند و می‌توانند زمان حضور گردشگران را از نیم‌روز به یک روز کامل افزایش دهند.

جعفری ساماندهی محور ورودی و پارکینگ مجموعه را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: محور ورودی از روستای مهدیه به طول چهار کیلومتر نیازمند کف‌سازی و زیباسازی است تا در شأن این میراث جهانی باشد. 

او توضیح داد: انتقال پارکینگ به خارج از عرصه تخت‌جمشید و راه‌اندازی حمل‌ونقل عمومی برقی برای گردشگران در دستور کار بلندمدت قرار دارد.

جعفری با اشاره به ظرفیت پردیس تخت‌جمشید گفت: این پردیس ۵۰ هکتاری به دلیل کمبود آب و وجود درختان خشک‌شده فعلاً قابل استفاده نیست، اما طرح ساماندهی آن آماده شده و در صورت تأمین اعتبار به چرخه بازدید اضافه خواهد شد.

مدیر پایگاه جهانی تخت‌جمشید میزان اعتبار مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی، مرمت و حفاظت را ۲۴۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در حالی که درآمد سالانه مجموعه از محل گردشگری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان است، اعتبارات استانی و ملی سالانه تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

او خاطرنشان کرد: از محل سفر رئیس‌جمهور به فارس، ۷۰ میلیارد تومان برای ساماندهی پارکینگ و مسیر ورودی مصوب شده اما استفاده از این اعتبار با چالش‌هایی همراه است.

جعفری با اشاره به تراکم بازدیدکنندگان در برخی ایام گفت: دو راهکار برای مدیریت این وضعیت پیش‌بینی شده است؛ در کوتاه‌مدت جداسازی مسیر ورودی و خروجی گردشگران و در بلندمدت اعمال محدودیت ورود بر اساس ظرفیت سایت.

او درباره شائبه الحاق بخشی از حریم تخت‌جمشید به محدوده شهر مرودشت توضیح داد: طرحی برای ایجاد پهنه گردشگری در مسیر روستای مهدیه مطرح شد اما هیچ مجوزی برای الحاق این محدوده به شهر صادر نشده است.

جعفری تأکید کرد: پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید و اداره کل میراث فرهنگی فارس با چنین اقدامی کاملاً مخالف‌اند.

مدیر پایگاه جهانی تخت‌جمشید در پایان با اشاره به تعطیلی معدن شهرداری مرودشت گفت: بر اساس ضوابط جدید، حریم درجه سه این میراث جهانی گسترش یافته و فعالیت معدنی در بخش‌هایی از کوه ایوب نیز ممنوع شده است.

