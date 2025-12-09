یکی از دستورکارهای امروز مجلس سوال نمایندگان از وزیر نیرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوپنجاهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه، ۱۸ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال جناب آقای حامد یزدیان نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند تعدادی دیگر از نمایندگان محترم (یک فقره) از وزیر محترم نیرو

گزارش‌های کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران