یکی از دستورکارهای امروز مجلس سوال نمایندگان از وزیر نیرو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوپنجاهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه، ۱۸ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

سوال جناب آقای حامد یزدیان نماینده محترم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند تعدادی دیگر از نمایندگان محترم (یک فقره) از وزیر محترم نیرو

گزارش‌های کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت 

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی

تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح بند (ب) ماده (۶۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران

برچسب ها: وزیر نیرو ، آتش‌سوزی جنگل
خبرهای مرتبط
فرصت ۶ ماهه مجلس به وزیر نیرو برای تحقق برنامه‌های سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی
نماینده سوال‌کننده از وزیر نیرو:
اقدامی برای بارورسازی ابرها در کشور صورت نمی‌گیرد
وزیر نیرو در مجلس:
بهره‌برداری از فناوری‌های نوین آب‌های جوی در چهار مسیر کلان دنبال شده است/ باروسازی ابرها آغاز شده
معصومی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
زندانیان مهریه ۱۴ سکه را هم نمی‌توانند پرداخت کنند/ حق تنصیف اموال از قانون مهریه حذف نشده است
انتخابات تناسبی گامی بزرگ و تحولی است
سخنگوی شورای نگهبان:
جامعه دانشجویی، پیشران حرکت‌های اجتماعی و قانون اساسی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بهروز آذر: مسیر پیشرفت ایران بدون حضور هم‌زمان مردم امکان‌پذیر نیست
وزیرخارجه ایران بر تحکیم روابط با کشور‌های همسایه از جمله عربستان تاکید کرد
عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم
عراقچی در دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان، روابط دو ملت را تمدنی-تاریخی توصیف کرد
سفیر ایران: جهان باید قاطعانه برای پایان نسل‌کشی اسرائیل و کرامت قربانیان اقدام کند
آخرین اخبار
سفیر ایران: جهان باید قاطعانه برای پایان نسل‌کشی اسرائیل و کرامت قربانیان اقدام کند
عارف: به باز پیکربندی جدی در نظام مدیریتی کشور نیازمندیم
عراقچی در دیدار سفیر جدید ایران در ارمنستان، روابط دو ملت را تمدنی-تاریخی توصیف کرد
وزیرخارجه ایران بر تحکیم روابط با کشور‌های همسایه از جمله عربستان تاکید کرد
بهروز آذر: مسیر پیشرفت ایران بدون حضور هم‌زمان مردم امکان‌پذیر نیست
سردار شکارچی: امروز از ۲۳ خرداد قوی‌تریم
طحان نظیف: قانون اساسی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی کشور ماست
پزشکیان فردا عازم قزاقستان و سپس ترکمنستان می‌شود
کنفرانس منطقه‌ای وحدت اسلامی در مالزی برگزار می‌شود
عذرخواهی عارف به خاطر مشکلات معیشتی/ دولت به مطالبات به حقِ مردم پاسخ درخور می‌دهد
توضیح مومنی درباره پایین بودن حقوق مجموعه وزارت کشور
پزشکیان:روابط عمومی‌ها باید برای وضعیت‌های مختلف راهبرد‌های مشخصی داشته باشند
توضیحات قالیباف درخصوص فرایند استیضاح
گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره بررسی علل آتش‌سوزی جنگل الیت
فرصت ۶ ماهه مجلس به وزیر نیرو برای تحقق برنامه‌های سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی
گزارش کمیسیون شوراهای مجلس درباره بررسی علل آتش‌سوزی جنگل الیت
اقدامی برای بارورسازی ابرها در کشور صورت نمی‌گیرد
بهره‌برداری از فناوری‌های نوین آب‌های جوی در چهار مسیر کلان دنبال شده است/ باروسازی ابرها آغاز شده
سفیر قطر در ایران: روابط تهران و دوحه نمونه‌ای موفق از همکاری سازنده در منطقه است
برگزاری نشست مشترک ایران، عربستان و چین، امروز در تهران
سوال نمایندگان از وزیر نیرو در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۸ آذر